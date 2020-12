Paolo Rossi, chi è la moglie Federica Cappelletti: età, carriera e la sorpresa delle seconde nozze alle Maldive.

Era lo scorso febbraio quando Paolo Rossi e Federica Cappelletti hanno deciso di dirsi sì per la seconda volta. A distanza di dieci anni dal loro matrimonio e di dodici dal fidanzamento, il campione del trionfo mondiale dell’82 e la sua compagna rinnovarono le loro promesse, con una cerimonia da favola alle Maldive, organizzata a sorpresa da Federica. Conosciamo meglio la moglie del campione, scomparso nella sera del 9 dicembre 2020, a causa di un tumore ai polmoni.

Paolo Rossi, chi è la moglie Federica Cappelletti: la sorpresa delle seconde nozze dopo 10 anni

Federica Cappelletti è la moglie del campione del mondo di Calcio di Italia ’82 Paolo Rossi. Nata il 10 giugno del 1972 a Perugia, Federica è una nota giornalista e scrittrice, che ha collaborato con varie testate, tra cui La nazione e, dal 2014, con Salutepiù24, della quale è direttore responsabile. Ha conseguito due lauree, la prima in Lettere Moderne all’Università di Perugia, la seconda in Scienze della comunicazione a Roma. Come si legge anche nella bio di Linkedin, la Cappelletti sta studiando per una terza laurea, in Psicologia. Federica ha pubblicato anche quattro libri, tra cui “Quanto dura un attimo”, uscito nel 2019 e scritto a quattro mani col marito Paolo, del quale il libro è un’ autobiografia.

Federica e Paolo Rossi si sono sposati per la prima volta il 10 luglio del 2010, in Campidoglio a Roma. E dal loro immenso amore sono nate due splendida bambine, Maria Vittoria e Sofia Elena. Sono state proprio loro a fare da damigelle nelle seconde nozze alle Maldive, organizzate in gran segreto da mamma Federica e celebrate lo scorso febbraio: “Ha organizzato tutto mia moglie, senza dirmi nulla, ancora oggi, faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Ho pianto come un bambino”, aveva dichiarato Paolo Rossi al settimanale Chi. Un legame speciale, quello tra Paolo Rossi e Federica, che sui social posta spesso immagini della sua splendida famiglia. Purtroppo, qualche ora fa, è stata proprio Federica ad annunciare la scomparsa di Paolo, con un post su Instagram. “Per sempre”, è la didascalia scelta per una foto di coppia in cui si mostrano sorridenti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Cappelletti (@cappellettifederica)

Il post è stato invaso dai messaggi di affetti di colleghi e fan, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento così difficile. Non possiamo che unirci a loro, mandando un forte abbraccio a Federica.