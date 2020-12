Antonella Clerici nel suo E’ sempre mezzogiorno ha ricordato e dato il suo saluto a Paolo Rossi, l’ex campione passato a miglior vita nella notte del 10 dicembre.

Nella notte del 10 dicembre 2020 è passato a miglior vita Paolo Rossi. Il noto campione Pallone d’Oro dell’82, campione del Mondiale di quello stesso anno, si è spento a causa di una terribile malattia. Ha combattuto fino alla fine, continuava a lavorare in tv chiedendo iniezioni prima delle dirette. E’ stato un guerriero ed ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del calcio e di tutti gli italiani. Questa mattina di 10 dicembre, Antonella Clerici è andata in onda con il suo E’ sempre mezzogiorno e non ha potuto fare a meno di salutare l’ex campione. La conduttrice Rai si è commossa nel ricordare Paolo Rossi, ecco le sue parole.

Paolo Rossi, il saluto commosso di Antonella Clerici: “Un eroe”

Antonella Clerici è andata in onda oggi con una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno. Non appena ha iniziato la puntata del suo programma, non ha potuto fare a meno di ricordare Paolo Rossi. L’ex campione si è spento nella notte del 10 dicembre a causa di una terribile malattia contro cui lottava da tempo. Con la voce commossa e gli occhi lucidi, la conduttrice lo ha salutato con queste parole:

“Quanta cronaca c’è oggi. Abbiamo saputo tutti della morte di un eroe, un eroe per tutti. Paolo Rossi era un ragazzo come noi, nell’82 ci ha fatto sognare. E’ stato Pallone D’Oro, i suoi gol al Brasile. Tantissimi ricordi. Lo vogliamo salutare così con un grande abbraccio, a sua moglie ed ai suoi figli”.

E’ stata una grossa perdita per il mondo del calcio e per l’Italia intera, arrivata a pochi giorni dalla precedente scomparsa di un altro campione, Diego Armando Maradona.