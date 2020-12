Paolo Rossi, le parole della moglie: “Se n’è andato tra le mie braccia”

Un dolore immenso per la famiglia di Paolo Rossi, che è scomparso questa notte: “Se n’è andato tra le mie braccia” sono state le parole della moglie.

Un dolore davvero immenso per i familiari del celebre campione, Paolo Rossi: “Se n’è andato tra le mie braccia” sono state le parole della moglie. L’iconico calciatore è venuto a mancare questa notte e la notizia ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del calcio e nel cuore dei tifosi di tutto il mondo. Al momento, sono ancora state rilasciate dichiarazioni in merito alle cause dal decesso, sebbene alcune ipotesi siano state azzardate. Paolo Rossi era e sarà sempre uno dei simboli del calcio e l’incredulità per la sua scomparsa è difficile da ammortizzare. La moglie del celebre calciatore è intervenuta a Gazzetta.it. Ecco le sue parole. Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi dal 2010, è intervenuta a Gazzetta.it e ha speso parole dolcissime e piene di dolore per la scomparsa del marito.

Paolo Rossi, le parole della moglie

Già diverse ora fa, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato uno scatto che li ritraeva insieme con due semplici parole che valgono più di mille: “Per sempre”. Federica ha spiegato nel suo intervento a Gazzetta.it che questo anno è stato difficile, ma anche “intimo”: “Ho scoperto le sue fragilità, ho scoperto tante cose di quella persona magnifica che ho avuto l’onore di sposare” ha detto. “Ha tirato fuori la sua voglia di vivere, non voleva mollare: ha cercato di rassicurare sempre tutti” ha aggiunto. La moglie di Paolo Rossi ha anche ringraziato i medici che lo hanno seguito. “Una persona unica, meravigliosa, che sapeva vedere sempre il positivo in tutto” ha rivelato. “Difficilmente si trovano persone come lui” ha mormorato tra le lacrime. “Se n’è andato tra le mie braccia, l’ho lasciato andare” ha spiegato Federica Capelletti. “Sono stata con lui fino all’ultimo soffio”.

Tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi per questa dolorosissima perdita.