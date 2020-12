U&D, caos in puntata: Nicola commenta quanto accaduto con Valentina

Le dichiarazioni di Nicola Mazzitelli su Instagram circa il caos scoppiato in puntata oggi: la verità su lui e Valentina Dartavilla Lupi.

Le anticipazioni sulla puntata andata in oggi lo avevano reso bersaglio di molte accuse: Nicola Mazzitelli non era stato più presente in studio da settimane perché risultato positivo al Covid, ma la voce che lui e Valentina Dartavilla Lupi avessero avuto rapporti e con una sorta di accordo segreto avrebbero dovuto lasciare insieme il dating show di Canale 5 aveva scatenato molte polemiche e accuse nei confronti del Cavaliere del Trono Over. Oggi, però, in puntata è venuta fuori tutta un’altra verità: Valentina ha infatti confessato di non essere stata del tutto sincera con la redazione non su quanto accaduto con Nicola bensì con Costantino. Tutto è partito da alcune rivelazioni di Maurizio Guerci, fino a quando è intervenuta Maria. A fine puntata, Nicola è allora intervenuto su Instagram per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa ha dichiarato.

Nicola Mazzitelli, la verità su Valentina e lo sfogo social

“Mi avete infangato per quindici giorni, era stato scritto che ero io che ero andato con Valentina. Invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare con lei”, ha detto il Cavaliere postando una storia su Instagram. Il Cavaliere ha poi spiegato che lui e Valentina sono usciti insieme per l’ultima volta un venerdì prima di comunicare alla redazione la decisione di interrompere la frequentazione con la Dama. Poi per tre settimane, non era più andato in studio per via del Covid. Neanche ora che è guarito può recarsi in puntata perché impegnato col lavoro.

Mazzitelli ha poi concluso il suo sfogo ribadendo che prima di lanciare certe accuse bisognerebbe avere la certezza di quanto si afferma per evitare di doversi rimangiare quanto detto.

