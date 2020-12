Zona gialla, ecco quali Regioni potrebbero passare in area a più basso rischio contagio nei prossimi giorni.

Il Natale si avvicina e questo del 2020 sarà del tutto inedito. I cittadini italiani dovranno festeggiare le festività rispettando le misure restrittive varate dal Governo nell’ultimo dpcm. No a spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, e no a spostamenti tra Comuni nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Il coprifuoco resta attivo e sarà prolungato nella notte di San Silvestro. Sono tutte queste regole che andranno rispettare per limitare la diffusione del virus. Per ora l’Italia è ancora divisa per zone, tra rossa, gialla ed arancione, in base ai contagi delle singole Regioni. Ci sono però alcune di queste che potrebbero passare da zona arancione a gialla nei prossimi giorni: ecco i dati riportati da Fanpage.

Zona Gialla, ecco quali regioni potrebbero cambiare colore dal 13 dicembre

Sono ore decisive queste: alcune Regioni nei prossimi giorni se non già dal 13 dicembre potrebbero cambiare zona, e posizionarsi tra le aree gialle. La Lombardia, ha anticipato il Presidente della Regione, Attilio Fontana, sarà una di queste. “Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore. Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi” sono state le parole di Fontana sui social. Per la Campania invece serve qualche altro giorno per decidere: il quotidiano Il Mattino fa sapere che tra una settimana, intorno al 20 dicembre, la Regione governata da De Luca potrebbe cambiare colore. Il Piemonte è un’altra Regione in lizza per passare in zona gialla, così come la Toscana. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla curva dei contagi e sulla firma di nuove ordinanze.