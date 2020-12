Elisabetta Gregoraci, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha fatto una confessione dolorosa: “L’ho scoperto dopo il programma”

Elisabetta Gregoraci ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese, in seguito al prolungamento del programma, ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. La conduttrice, infatti, desiderava trascorrere le festività natalizie con il figlio Nathan ed ha dunque deciso di abbandonare il gioco. Domani ci sarà la sua prima uscita televisiva: la Gregoraci sarà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo.

Elisabetta Gregoraci, confessione dolorosa: le sue parole

La Gregoraci sarà ospite domani pomeriggio nella puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl calabrese parlerà della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Il focus ovviamente sarà incentrato sulla sua ‘amicizia particolare’ con Pierpaolo Pretelli e soprattutto su come l’hanno presa fuori dalla casa. La Gregoraci ha dichiarato dalla Toffanin: “Mio figlio Nathan era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non me ne rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale“. Anche Briatore sembra non averla presa bene: “Gli hanno dato fastidio tante cose. Mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere messo in mezzo a tante discussioni“.

La Gregoraci ha poi fatto una confessione abbastanza dolorosa: “Ho scoperto alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vero quando non potevo neanche difendermi“. L’ex inquilina della casa più spiata d’Italia ha ammesso di aver pianto tanto: “Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce“. La Gregoraci potrà consolarsi con le amicizie nate nella casa del GF VIP, tra le quali quella con Pierpaolo Pretelli: “Lui è stato molto importante“.