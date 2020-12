Flavio Montrucchio, sapete cosa faceva prima del successo? Non immaginereste mai.

Lo vedremo tra poche ore, affiancato dalla moglie Alessia Mancini, alla conduzione del programma JuniorBakeOff, che verrà trasmesso proprio questa sera su RealTime. Flavio Montrucchio è un amatissimo conduttore e attore televisivo. L’abbiamo conosciuto anni fa, quando entrò a far parte della seconda edizione del Grande Fratello, come concorrente. Un percorso che gli valse la vittoria. In seguito a quell’esperienza, intraprese gli studi di recitazione, ed esordisce così come attore protagonista in CentroVetrine. Ma l’anno della sua consacrazione come attore è il 2014, infatti, Montrucchio debutta da protagonista in Grease, musical redatto dalla Compagnia Della Rancia. E’ proprio da questo suo debutto che iniziano pian piano ad aprirsi le porte del successo, fino a passare al timone di diversi programmi. Possiamo dire che Flavio con il suo profondo talento ha percorso decisamente molta strada, ma sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? Non immaginereste mai!

Flavio Montrucchio, sapete cosa faceva prima di diventare un attore e un conduttore?

Come abbiamo anticipato, questa sera andrà in onda la prima puntata del seguitissimo programma JuniorBakeOff, in cui avremo la possibilità di vedere insieme una delle coppie più belle ed amate in assoluto, stiamo parlando di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Una trasmissione in cui i piccoli aspiranti pasticceri scelti si sfidano tra ingredienti e sorrisi. Ma concentriamo l’attenzione su di lui, sì, il bravissimo e bellissimo Flavio Montrucchio. Sappiamo, che l’uomo è divenuto popolare dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, che gli valse la vittoria finale. Da quel momento, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, si sono aperte tantissime porte lavorative. Montrucchio ha intrapreso la carriera cinematografica, ma è arrivato anche alla conduzione. Ma cosa faceva prima di arrivare al successo? Siete curiosi? Bene, ve lo sveliamo noi. A quanto pare, ha conseguito la maturità scientifica, e dopo il militare volontario, ha iniziato a lavorare come promotore finanziario in banca.

Proprio così, Flavio aveva intrapreso una strada completamente diversa. Infatti, il conduttore si è affacciato casualmente nel mondo dello spettacolo, scoprendo in seguito la sua forte e profonda vocazione. Il tutto, affiancato dal suo incredibile talento, che ha sempre manifestato, in tutte le occasioni in cui è apparso.

