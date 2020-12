Francesco Oppini, clamorosa anticipazione: accadrà stasera in occasione della nuova puntata del GF Vip, c’entra Tommaso Zorzi.

È stato uno dei protagonisti assoluti di questo Grande Fratello Vip. Parliamo di Francesco Oppini, che, due puntate fa, ha deciso di lasciare ufficialmente la casa. Dopo la notizia del prolungamento dell’edizione, infatti, ai vip è stata data la possibilità di scegliere se proseguire il percorso nel reality o abbandonare spontaneamente la casa. Tra tutti solo Francesco ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di mollare, preferendo tornare dai propri affetti. Una decisione, quella di Oppini, che ha sconvolto i concorrenti in casa, soprattutto Tommaso Zorzi, che ha costruito un legame davvero speciale col figlio di Alba Parietti. Qualche giorno dopo la sua uscita, Tommaso ha confessato di essersi innamorato di lui, manifestando le sue paure sulla possibile reazione di Francesco. Ma quest’ultimo, durante il confronto che c’è stato nella scorsa diretta, gli ha tolto ogni dubbio: per lui non è cambiato nulla e la loro amicizia potrà continuare fuori dal programma. E sapete cosa accadrà durante la puntata di questa sera? È stato proprio Francesco a svelarlo!

L‘amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ha emozionato i telespettatori di questa infinita edizione del GF Vip 5. Un legame davvero speciale, cresciuto nel tempo, giorno dopo giorno durante l’esperienza nella casa più spiata della tv. Dopo l’uscita di Francesco, Tommaso non è riuscito più a nascondere i suoi sentimenti e, durante una chiacchierata con Malgioglio, ha ammesso di essersi innamorato del suo amico. Una confessione che ha preoccupato Tommaso: come l’avrà presa Francesco? Ebbene, quest’ultimo non ha perso tempo a tranquillizzare l’amico, con un faccia a faccia da brividi durante l’ultima puntata del GF Vip. Francesco per Tommaso ci sarà sempre, a meno che non sarà quest’ultimo a chiedergli di fare un passo indietro, per il suo bene. E, anche da lontano, Francesco continua a supportare Tommaso, soprattutto attraverso i social. Nelle sue stories di Instagram, Oppini posta spesso foto e video della sua esperienza in casa, con le persone con cui ha legato di più. E, proprio nelle sue stories, qualche ora fa è apparsa un’anticipazione riguardante la puntata di stasera. Di cosa parliamo? Guardate con i vostri occhi:

Eh si, riconoscete quella camicia? I telespettatori più attenti non potranno non ricordare che si tratta di una delle splendide camicie di Tommaso Zorzi! Quindi, tutto fa pensare che per la diretta di questa sera Francesco indosserà proprio un capo regalatogli dal suo amico. Un gesto carino per mostrare la sua vicinanza al concorrente ancora in gara. Sui social, in particolare su Twitter, in tanti hanno commentato la story di Oppini, apprezzando la scelta. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!