Franco Oppini, muore il padre di sua moglie: il doloroso lutto di Ada Alberti

Lutto per la famosa astrologa Ada Alberti, sposata dal 2003 con l’ex marito di Alba Parietti: il dolore nelle parole condivise sui social.

Svelato il motivo dell’assenza di Ada Alberti a Pomeriggio 5, dove l’astrologa ha una sua rubrica di previsioni basate sui segni zodiacali. Invece del consueto collegamento in diretta, molti avranno notato che l’oroscopo è stato registrato e mandato in onda. L’attuale moglie di Franco Oppini ha infatti subito un grave lutto: suo padre è venuto a mancare lasciando ovviamente un grande vuoto nella donna, come spiegato da Barbara D’Urso. 58 anni, di Catania, Ada Alberti è entrata a far parte della tv a livello nazionale partecipando al programma Tappeto Volante condotto da Luciano Rispoli. Dal 2001 è in coppia con l’attore Franco Oppini, incontrato a Milano durante un evento.

Ada Alberti, le tristi parole per il grave lutto

Dopo appena un anno dalla perdita della sua mamma, malata ormai da tempo, Ada Alberti si trova ora ad affrontare un altro gravissimo lutto. L’astrologa ha sfogato il suo dolore anche sul suo profilo Instagram dedicando un saluto al padre. Le cause della morte dell’uomo non sono state rese note, quello che è certo è che si fosse ammalato e poi fosse guarito dal Coronavirus. “Ciao papà, avevi superato il covid_19 ma poi… l’agghiacciante tuo addio. Voglio pensarti di nuovo con mamma… ti, vi saluto con un disperato sorriso per il vostro felice riabbraccio”, ha scritto Ada Alberti nel post. Quello che non tutti sanno è che Ada ha ereditato la sua passione per lo zodiaco proprio da suo padre.

Per affrontare questo lutto, fondamentale per la Alberti sarà l’amore di suo marito Franco Oppini. L’astrologa ha sempre avuto un ottimo rapporto anche col figlio dell’attore, Francesco Oppini.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui