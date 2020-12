GF Vip, anticipazione bomba: la concorrente eliminata rientrerà in casa durante la puntata di questa sera.

Manca pochissimo ad una nuova, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Puntata ricca di sorprese, nuovi ingressi, colpi di scena, ma anche di verdetti importanti. Questa sera, infatti, si chiuderà ufficialmente il televoto ed uno tra Stefania Orlando, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma ed Andrea Zelletta abbandonerà definitivamente la casa, ma non sarà l’unico momento clou della serata. Tra le altre cose, ci sarà un grande ritorno nella casa: una ex concorrente del reality tornerà a fare visita ai vipponi. Il motivo? Probabilmente, come accade di solito, ci sarà un confronto molto acceso con qualcuno che è ancora nella casa. Un conto in sospeso, insomma. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, anticipazione bomba: la concorrente eliminata rientrerà in casa, cosa accadrà?

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip che andrà in onda tra qualche ora. Una puntata in cui in casa rientrerà una concorrente eliminata qualche settimana fa. Di chi si tratta? Della contessa Patrizia De Blanck! L’annuncio è arrivato poco fa attraverso le pagine social del GF, ma non è stato chiarito il motivo per cui Patrizia rientrerà in casa. Durante la scorsa puntata, la contessa ebbe una discussione a distanza con Stefania Orlando: che questa sera sia in programma un faccia a faccia infuocato tra le due? Staremo a vedere:

Come anticipato, tra le altre cose, stasera avremo il verdetto del televoto, con l’eliminazione del meno votato dei nominati, e ben tre nuovi ingressi nella casa più spiata della tv. E, successivamente, come sempre, le immancabile e temutissime nomination. Insomma, una puntata tutta da vivere. Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 30, per una nuova diretta ricca di sorprese!

Nuovi concorrenti in arrivo

Dato il prolungamento dell’edizione, al GF Vip servono rinforzi! E nuovi concorrenti sono pronti a fare il loro ingresso nella casa più spiata della tv. Questa sera ci saranno già tre agguerritissime new entry: Filippo Nardi, Samantha De Grenet e l’ex di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Quest’ultima, tra l’altro, avrebbe avuto uno screzio social con Tommaso Zorzi qualche tempo fa: come reagirà l’influencer quando la vedrà varcare la porta rossa? Tutto fa pensare che vedremo delle belle! Stay Tuned!