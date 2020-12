GF Vip, Cristiano Malgioglio: “Non amo il Natale”, il motivo è molto triste

Grande emozione per Cristiano Malgioglio stasera al GF Vip: il cantante confessa perché non ama il Natale, il motivo è molto triste.

E’ Natale anche al GF Vip e i concorrenti questa settimana hanno preparato l’albero: c’è stato però uno di loro che non ha affatto amato il momento degli addobbi perché attraversato da ricordi molto tristi. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che più volte ha espresso la sua avversione nei confronti di questa festività. Alfonso Signorini ha deciso di parlarne col diretto interessato per capire finalmente il motivo di questa ostilità. Invitato in confessionale, il cantante si è aperto a 360° ed ha raccontato un aneddoto della sua vita davvero molto triste che lo ha portato a non amare il periodo natalizio. Ecco di cosa si tratta.

Cristiano Malgioglio: “Il Natale l’ho cancellato dalla mia vita”

Per Malgioglio il Natale vuol dire ricordare la morte della sua amatissima mamma: “Quanto è venuta a mancare, ero in concerto a Palermo e improvvisamente si è interrotta la base, come se si fosse staccato qualcosa. Era bellissima…Quello che mi ha colpito molto nella vita sono stati i lutti. Mio padre è morto 16 anni fa, mia sorella mi chiama e mi dice ‘Ti vuole vedere’ e io dico ‘No, vengo domattina’, c’era brutto tempo, avevo il terrore di prendere l’aereo”. Poi l’artista racconta di non aver fatto in tempo ad ascoltare cosa avesse da dirgli il padre. In onda è andata in onda una foto della madre di Cristiano, una donna molto bella che addirittura il giornalista Sandro Mayer scambiò per un attrice.

Alfonso Signorini ha poi rivelato che a Natale Malgioglio indosserà un vestito della sua mamma per ricordarla anche in quell’occasione.

