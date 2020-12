GF Vip, sapete che lavoro faceva Filippo Nardi prima del successo?

Dall’11 Dicembre, Filippo Nardi sarà uno dei concorrenti ufficiale del GF Vip, ma sapete che lavoro faceva Filippo Nardi prima del successo?

Insieme a Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet, Filippo Nardi da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, sarà uno dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. A distanza di ben diciannove anni dalla sua prima apparizione televisiva nella medesima casa e dopo due anni dalla sua ultima esperienza in un reality, il buon Nardi si farà ampiamente conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano. La sua prima esperienza televisiva, lo sappiamo benissimo, non è andata affatto a fin di bene. Dopo soltanto tredici giorni di reclusione all’interno della casa più spiata di Italia, il buon Filippo decise di abbandonare il gioco. Un finale inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, d’altra parte, gli ha provocato un seguito e clamore davvero incredibile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: che lavoro faceva prima del successo? Per dirla meglio: prima di entrare, nel 2001, nella casa di Cinecittà, cosa faceva di professione? Scopriamolo insieme.

GF Vip, Filippo Nardi entrerà in casa: che lavoro faceva prima del successo?

Era esattamente l’autunno del 2001 quando Filippo Nardi, dopo la trionfante prima edizione del Grande Fratello, prendeva parte alla sua seconda edizione. Giovanissimo, ma con un fascino davvero irresistibile, il conduttore britannico si faceva ampiamente conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano. Certo, il suo percorso non è andato affatto nei migliori dei modi. Eppure, il seguito e il clamore riscontrato subito dopo, non è può assolutamente passare inosservato. Ebbene. Ma se adesso, spesso e volentieri, l’abbiamo visto nei salotti televisivi in qualità di opinionista, nel passato, è stato colonna portante di diversi programmi televisivi, siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo? Esattamente, quindi, che lavoro faceva il buon Filippo prima di prendere parte al reality più seguito ed amato d’Italia? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, prima di varcare la soglia rossa, il il buon Nardi fosse un deejay.

Ebbene si. Sembrerebbe proprio che il buon Filippo Nardi, prima del suo successo, fosse un ‘re’ della musica. Ve lo sareste mai immaginato?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui