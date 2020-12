L’11 Dicembre entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, ma vi ricordate com’era Sonia Lorenzini a Uomini e Donne? Spunta la foto.

Adesso è proprio ufficiale: Sonia Lorenzini sarà una delle tre nuovi concorrenti che, nel corso della puntata del GF Vip di Venerdì 11 Dicembre, entrerà nella casa più spiata d’Italia. In compagnia di Samantha De Grenet e Filippo Nardi, la bellissima mantovana avrà la possibilità di entrare nuovamente nelle case di tutti gli italiani. E, soprattutto, farsi apprezzare, amare e conoscere da tutti noi. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Già diversi anni fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, la Lorenzini ha avuto la possibilità di partecipare al dating show di Maria De Filippi. Facendosi, così, amare ed apprezzare da tutti i suoi telespettatori. Da quel momento, lo sappiamo, sono passati all’incirca quattro anni, eppure il successo di Sonia è aumentato esponenzialmente. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’era la bellissima Lorenzini a Uomini e Donne? In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza sulla passerella del GF Vip, siamo andati a ‘spulciare’ per bene il suo profilo. Ed è spuntata una foto degli anni in cui si trovava nel programma di Canale 5. Curiosi di vederla? Vi accontentiamo immediatamente!

Sonia Lorenzini al GF Vip, ma com’era ai tempi di Uomini e Donne? La foto del passato

Da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, Sonia Lorenzini sarà ufficialmente una delle nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso della venticinquesima puntata, quindi, la bellissima ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Noi non vediamo l’ora di poterla ammirare in tutta la sua bellezza, lo ammettiamo. Ed è per questo motivo che, a poche ore dal suo ingresso, siamo andati a spulciare con attenzione il suo profilo Instagram. Ed abbiamo rintracciato delle fotografie davvero incantevoli. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la Lorenzini è amatissima e seguitissima. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter condividere impressionanti scatti fotografici. Ne volete vedere uno anche voi? Vi accontentiamo immediatamente!

Sono passati all’incirca quattro anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, eppure adesso vi siete chiesti com’era? Eccola! Proprio così. Si, avete letto bene. È proprio così che, dapprima come corteggiatrice e poi come tronista, la bellissima Sonia Lorenzini si è mostrata all’affezionato pubblico di canale 5. Splendida come non mai, quindi. Eppure, un ‘dettaglio’ che non può assolutamente passare inosservato. A cosa ci riferiamo? Beh, è semplice: adesso è identica a quattro anni fa. Certo, il colore dei suoi capelli è cambiato. Ma lei è rimasta sempre la stessa.

