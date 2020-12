Katia Follesa, straordinaria novità in arrivo: la notizia che ha mandato in visibilio i fan.

Un’incredibile sorpresa per i tantissimi fan e follower che la seguono con tanto amore e affetto, a quanto pare Katia Follesa sta per tornare, ma non da sola. La conduttrice ha alle spalle un’infinita carriera, infatti, come sappiamo, nel 2001 forma insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria. Dopo un periodo di gavetta tra cabaret e laboratori, approda in televisione, su Italia 1, fino ad entrare nel cast di Zelig Off e Zelig Circus. Dopo tantissimi lavori insieme, il duo si scioglie nel 2012. Katia continua il suo percorso da sola, arrivando alla conduzione di diversi programmi. La donna è molto seguita, anche sui social, e proprio da pochissimo, ha rivelato una novità incredibile. A quanto pare, proprio questa sera, Katia sbarcherà in tv, e non da sola. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Katia Follesa, incredibile novità: fan in delirio

Come abbiamo anticipato, Katia Follesa sta per tornare in tv, proprio questa sera alle 22:30 su Real Time con una nuova avventura. Ma non sarà da sola, infatti, apparirà insieme alla sua famiglia in “Social Family-Storie di famiglia“, una docu-comedy, che rappresenterà le piccole e grandi avventure della Follesa, in veste di mamma, conduttrice televisiva, attrice, insieme a suo marito Angelo Pisani, attore di professione e a sua figlia Agata, 10 anni, scienziata e psicologa di casa. Tra i compiti, cene con amici e parenti, vacanza da organizzare e regole da rispettare: i tre insieme cercheranno di affrontare il mondo come una famiglia normale.

Una docu-comedy che arriverà nelle nostre case a partire da questa sera, 11 dicembre, su Real time. La notizia ha destato grande attenzione da parte dei fan, e dei tantissimi follower che la seguono. E voi, siete contenti di questa nuova avventura?

