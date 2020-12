Paolo Rossi, allestita la camera ardente per concedere l’ultimo saluto al campione della Nazionale Italiana: quando sarà possibile.

Sono passate poco più di 24 ore da quando tutti gli appassionati dello sport e del calcio sono venuti a sapere della tragica scomparsa di Paolo Rossi. All’età di 64 anni, l’immenso calciatore della Nazionale Italiana è morto per un tumore ai polmoni. La scoperta della malattia è avvenuta un annetto fa al ritorno di un romantico viaggio dalle Maldive. E da quel momento, nonostante la situazione non fosse apparsa subito irreversibile, è accaduto davvero di tutto. Non soltanto, come raccontato da Federica Cappelletti, la seconda moglie di ‘Pablito’, l’ex calciatore ha subito la rottura del femore. Ma si è anche sottoposto ad n’operazione alla schiena. ‘È stata una escalation terribile’, ha detto la scrittrice e giornalista a ‘Il Corriere’. L’ultimo ricovero, infine, è arrivato una settimana fa. Ed, in seguito a questo, è morto. Ecco, ma quando si terranno i funerali? In attesa di essi, stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che verrà allestita una camera ardente. Vediamo tutti i dettagli molto più da vicino.

Paolo Rossi, allestita la camera ardente: quando e dove sarà possibile concedere l’ultimo saluto

Sono davvero tantissimi gli appassionati dello sport e del calcio che, appena appresa la notizia della morte di Paolo Rossi, hanno espresso il desiderio di concedere l’ultimo saluto. I funerali, stando a quanto si apprende da Fanpage.it., dovrebbero essere svolti Sabato 12 Dicembre. In attesa di questi, che tra l’altro, date le limitazioni per l’emergenza Coronavirus, saranno in forma strettamente privata, si è deciso di allestire una camera ardente. Chiunque volesse, quindi, concedere l’ultimo saluto della Nazionale Italiana, può farlo senza alcun tipo di problema. Ecco, ma quando e dove sarà possibile? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che la camera ardente verrà allestita presso lo stadio ‘Menti’ di Vicenza, città di origine del campione. E che sarà possibile accedervi dalle ore 15 alle ore 20 di oggi, Venerdì 11 Dicembre. La salma di ‘Pablito’, quindi, verrà trasportata da Siena, in particolare dall’Ospedale dove era ricoverato da circa una settimana, fino allo stadio di Vicenza.

Per chi volesse, quindi, può concedere l’ultimo saluto al magico Paolo Rossi oggi, Venerdì 11 Dicembre, dalle ore 15 alle ore 20 presso lo stadio ‘Menti’ di Vicenza. Ovviamente, gli ingressi saranno strettamente contingentati e controllati.