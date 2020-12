Paolo Rossi è morto all’età di 64 anni per un tumore ai polmoni, ma quando è avvenuta la drammatica scoperta della malattia?

È da circa 24 ore che il mondo dello sport è completamente devastato da un drammatico lutto. A distanza di ben due settimane dalla tragica ed inaspettata morte di Diego Armando Maradona, gli appassionati di sport e, soprattutto, di calcio hanno appreso la notizia di un’altra gravissima perdita. All’età di 64 anni, è morto Paolo Rossi. Il buon ‘Pablito’ nonché colonna portante della Nazionale Italiani degli anni ’80 è venuto a mancare a causa di un tumore ai polmoni. Una brutta malattia, quindi, ha determinato la morte dell’ex calciatore. Ecco, ma quando è avvenuta la scoperta della malattia? A riferire ogni cosa nel minimo dettaglio è stata sua moglie, Federica Cappelletti. In una recente intervista a ‘Il Corriere’, la giornalista e scrittrice ha raccontato ogni cosa. Non soltanto, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la Cappelletti ha letto l’ultimo messaggio che il buon Paolo le ha scritto prima di morire, ma ha anche ampiamente raccontato quando l’ex calciatore ha ricevuto la terribile diagnosi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la tragica notizia sia avvenuta subito dopo un lieto evento. E che, molto presto, la situazione sia precipitata. Ecco tutti i dettagli.

Paolo Rossi, quando è avvenuta la drammatica scoperta della malattia: terribile diagnosi

Paolo Rossi, come dicevamo, è morto per un tumore ai polmoni. Ecco, ma quando è avvenuta la drammatica scoperta della malattia? A riferire ogni cosa al riguardo, come dicevamo precedentemente, è stata sua moglie. In una sua recente intervista a ‘Il Corriere’, Federica Cappelletti ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la terribile diagnosi sia avvenuta circa un annetto fa. Quando, di ritorno dalle Maldive per un lieto evento, il buon Rossi ha scoperto di avere un tumore. ‘Tornati in Italia, la diagnosi. Ma sembrava una cosa assolutamente risolvibile. Poi sono arrivati altri problemi’, ha riferito la Cappelletti a Il Corriere. Ecco, ma a quali altri problemi si riferisce esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon ‘Pablito’ non soltanto abbia subito la rottura del femore, ma sia stato anche operato alla schiena. ‘È stata una terribile escalation’, ha detto ancora Federica. Continuando, poi, a descrivere gli ultimi accadimenti. ‘Quindi l’ultimo ricovero al Policlinico Le Scotte: aveva il tutore, liquido nei polmoni, ma niente avrebbe potuto farci pensare a un epilogo così improvviso’, ha detto ancora. Una morte, da come si può chiaramente comprendere, che ha spiazzato e sorpreso tutti. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, nessuno della sua famiglia si sarebbe mai immaginato che Paolo morisse.

Un terribile incubo che, purtroppo, è iniziato un anno fa.