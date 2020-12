Paolo Rossi, quando e dove si terranno i funerali del campione del trionfo dell’Italia ai mondiali di calcio del 1982.

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella della morte di Paolo Rossi, scomparso nella sera del 9 dicembre 2020 a causa di un tumore ai polmoni. Simbolo del trionfo dell’Italia ai mondiali di calcio del 1982, Pablito è entrato nel cuore degli appassionati di questo sport, di cui è stato un campione assoluto. E da oggi pomeriggio, venerdì 11 dicembre, sarà aperta la camera ardente allo stadio Menti di Vicenza. La sua amata Vicenza, la città che ha fatto sognare, regalandole una promozione in Serie A a suon di gol e giocate indimenticabile. E a Vicenza si terranno anche i funerali, sabato 12 dicembre, di mattina.

Paolo Rossi funerali: quando e dove si terrà l’ultimo saluto all’indimenticabile campione

I funerali di Paolo Rossi si terranno sabato 12 dicembre 2020, a partire dalle 10 e 30 del mattino, nel Duomo di Vicenza. Il campione era infatti un simbolo amatissimo dal popolo vicentino, che lo ricorda e lo accoglie anche in questo momento tristissimo: “Noi lo accogliamo, anche il questo tristissimo momento, a braccia aperte. Abbiamo proclamato lutto cittadino fino a sabato, con le bandiere a mezz’asta in segno di rispetto per lui”, ha dichiarato ieri il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. La camera ardente, invece, sarà aperta a partire dalle 15 di oggi pomeriggio, 11 dicembre, allo stadio Menti di Vicenza, fino alle ore 20.

Ai funerali di sabato mattina in Duomo saranno ammessi solo gli invitati dalla famiglia, ma la celebrazione sarà trasmessa in tv, su TeleChiara, secondo quanto riporta VicenzaToday. Una scelta ben precisa, quella di celebrare l’ultimo saluto proprio a Vicenza. Una città per sempre legata al campione, che, con i suoi gol, ha regalato una storica promozione in Serie A al Larerossi Vicenza. Ieri sera, Paolo Rossi è stato ricordato in tutte le partite di Europa League, con un minuto di silenzio prima del fischio di inizio.