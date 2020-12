Qui era solo un bambino, oggi non si parla che di lui in tv: avete capito chi è? Piccolo indizio: si trova nella casa del GF Vip.

Sono tanti i vip che attraverso i propri profili social condividono con i followers foto del passato. Dagli scatti agli inizi della propria carriera, ai ricordi tra i banchi di scuola, fino ad arrivare alle tenerissime foto da bambini. Proprio come questa che vi stiamo mostrando ora, condivisa da un amatissimo personaggio qualche anno fa. Lo riconoscete? Guardate bene il suo sguardo: è rimasto identico! Piccolo indizio: è uno dei concorrenti del GF Vip 5!

Qui era solo un bambino, oggi non si parla che di lui in tv: è uno dei ‘vipponi’ del Grande Fratello Vip 5

Guardate bene i suoi dolci lineamenti! Nonostante siano passati un bel po’ di anni, il suo sguardo da “cerbiatto” è rimasto identico! Chi è questo tenero bambino? Si tratta di lui, Pierpaolo Pretelli, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il concorrente, ex velino di Striscia la notizia, è uno dei più amati di questa edizione. Edizione che non terminerà a dicembre, come inizialmente stabilito, ma a febbraio 2021. E Pierpaolo proprio uno dei candidati alla vittoria, essendosi fatto apprezzare nella casa per la sua gentilezza e la sua educazioni. Per lui, da qualche giorno, si può dire che sia iniziata un’avventura del tutto nuova nella casa, essendo uscita Elisabetta Gregoraci, concorrente con cui Pierpaolo aveva legato tantissimo.

Come sarà questa nuova esperienza da “singolo” per il bel Pretelli in casa? In realtà, c’è già chi ha notato una certa sintonia tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e la bellissima Giulia Salemi, entrata in casa da qualche settimana. Ora che la Gregoraci non c’è, Pierpaolo potrebbe avvicinarsi di più proprio alla bella influencer italo-persiana? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv!