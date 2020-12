Qui è piccolissima, adesso è la regina del Mezzogiorno: è proprio lei

In questa foto è davvero piccolissima, adesso è diventata la regina del Mezzogiorno: di chi stiamo parlando? È proprio lei!

È proprio con questo scatto in bianco e in nero che vogliamo riproporvi la regina del Mezzogiorno da piccolissima. Sappiamo benissimo che, sui loro rispettivi canali social, sono sempre tantissimi i personaggi della televisione che adorano condividere con i loro numerosi ed accaniti sostenitori incantevoli scatti del passato. Ebbene. Spulciando con attenzione quello della vera e propria regina dei fornelli, infatti, siamo riusciti a rintracciare questo. Da come si può chiaramente comprendere, la foto risale a diversi anni fa. E lo si percepisce dai colori. Che, come dicevamo precedentemente, sono rigorosamente in bianco e in nero. Eppure, di chi stiamo parlando esattamente? Chi è questa bambina con lunghi capelli biondi che approccia un piccolo sorriso, ma che decanta di una bellezza davvero incredibile? Prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi diamo qualche piccolo indizio. Ha da poco compiuto gli anni. È in onda tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì con un programma tutto suo di cucina. E, soprattutto, è amatissima ed apprezzatissima da tutto il pubblico italiano. Si, è proprio lei! Ecco di chi parliamo.

In questa foto è piccolissima, adesso è la regina del Mezzogiorno: chi è lei

La domanda sorge spontanea: chi è questa piccolissima bambina raffigurata in questa foto, che adesso, come dicevamo precedentemente, è una delle vere e proprie regine del Mezzogiorno? Beh, la risposta è davvero scontata: stiamo parlando di Antonella Clerici. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la colonna portante di ‘È sempre mezzogiorno’ non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. È proprio per questo motivo che, spulciando dettagliatamente il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato questa fotografia del passato. E, d’altra parte, lo sappiamo benissimo, non è assolutamente la prima ad averlo fatto. Anche perché, come dicevamo precedentemente, sono davvero tantissime i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che lo fanno.

Voi avevate indovinato fosse la bellissima Antonella Clerici?

