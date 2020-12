Rai 2, arriva il nuovo programma: sulle orme de “Il Collegio”

Il palinsesto di Rai 2 del nuovo anno si amplia, arriva il nuovo programma: sulle orme de “Il Collegio”, ecco tutti i dettagli disponibili.

Con l’arrivo del nuovo anno il palinsesto di Rai 2 si amplia con un nuovo programma: il docu-reality sulle orme de “Il Collegio”. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Dovrebbe arrivare già a Gennaio, come riportato da Tv Blog ed essere incentrato sempre sui “giovani”. Mentre Il Collegio segue il viaggio nel tempo di un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 14 e 17 anni, il nuovo programma si concentrerà invece sulla fascia d’età che va dai 18 ai 22 anni. Come Il Collegio, tuttavia, anche i nuovi protagonisti dovrebbero essere catapultati indietro nel tempo: l’ambientazione del docu-reality dovrebbe essere nell’anno 1917, ovvero durante la grande guerra. A proposito di palinsesti, prima di proseguire, ricordiamo che quest’anno per quanto riguarda Mediaset c’è una sorprendente novità che riguarda la notte di Capodanno.

Rai 2, il nuovo programma: titolo e dettagli

Il nuovo format di Rai 2 si intitolerà “La Caserma” e, come intuibile, seguirà le vicende di un gruppo di giovani nella vita militare. La prima edizione del programma dovrebbe essere girata a Levico, in particolare in una caserma in provincia di Trento. Tra i produttori, oltre ovviamente alla Rai, troviamo la Blu Yazmin. Casa di produzione di cui fa parte anche Ilaria Dallatana, un tempo direttrice proprio di Rai 2 in carica ai tempi dell’esordio de “Il Collegio”. Le premesse sembrano ottime e, di certo, il nuovo format appassionerà il pubblico. Ovviamente, secondo quanto riportato da TV Blog, per ogni nuova edizione dovrebbe esserci un cambiamento nel decennio dell’ambientazione.

🎖️ Sta per iniziare un nuovo viaggio all'insegna della solidarietà e della fratellanza. #LaCaserma, prossimamente su #Rai2. pic.twitter.com/ta0hPnPm64 — Rai2 (@RaiDue) December 9, 2020

Ecco il “trailer” postato dal profilo twitter ufficiale di Rai 2 in merito a “La Caserma“. E voi, siete curiosi di scoprire i nuovi protagonisti e di seguirli in questa nuova, emozionante, avventura? Non ci resta che attendere Gennaio e la messa in onda!