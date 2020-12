Samantha De Grenet è rifatta? La conduttrice racconta tutta la verità

Samantha De Grenet è rifatta? La conduttrice e opinionista ha raccontato in un’intervista tutta la verità sui ritocchini

Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre del 1970. La sua famiglia ha nobili origini, dato che fa parte dell’aristocrazia franconapoletana, discendente del Senatore del Regno Francesco Grenet. Samantha è figlia di Mario de Grenet e di Gabriella Marina, nonché nipote di Ugo de Grenet e Amalia de Sangro, principessa di Fondi. La De Grenet è stata scoperta da Riccardo Gay a soli quattordici anni, quando vince il concorso Fotomodella dell’Anno senza però ricevere il titolo. A quei tempi, infatti, si riceveva il titolo solo se compiuti i quindici anni. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda e nel 1993 ottiene il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo, partecipando in qualità di inviata alla trasmissione di Italia 1 Modapolis. Nella stagione 1994-1995 debutta come presentatrice nel programma tv musicale Jammin su Italia 1. In seguito esordisce anche al cinema con una parte nel film Ragazzi della notte, diretto da Jerry Calà. Nel settembre del 2001 posa per il calendario 2002 di Maxim ed in seguito poserà senza veli anche per il calendario di For Men Magazine.

Samantha De Grenet è rifatta?

La De Grenet è una delle donne più belle del mondo della moda italiana. La sua carriera da modella è iniziata prestissimo – a quattordici anni – e ancora oggi mantiene la bellezza di un’adolescente. La conduttrice televisiva è naturale al 100 per 100? In un’intervista a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo, la De Grenet non ha avuto alcun problema a confidare i suoi ritocchi: “Non ne avevo bisogno, ma mi ero fissata. Ho detto mi faccio questo ritocchino”. La De Grenet, sempre nell’intervista, ha confessato di aver subito un errore da parte del chirurgo: “Mi ha creato un danno irreversibile, perché quando un intervento è fatto male, ti toglie l’adipe da una parte e te lo rimette da un’altra”

Dopo quella bruttissima esperienza, Samantha De Grenet ha deciso di cambiare chirurgo e oggi si rivolge per le punturine ad un amico di cui si fida totalmente. La conduttrice si rivolge a lui per il classico acido ialuronico per eliminare le rughe intorno alle labbra, per le vitamine e per ogni cosa necessaria al viso.