Samantha De Grenet sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, ma sapete chi è il suo ex compagno? Lui è un attore famosissimo.

A distanza di alcuni anni dalla sua prima partecipazione ad un reality show, Samantha De Grenet da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, sarà ufficialmente uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del GF Vip. Sono passati all’incirca tre anni da quando, per la sua prima volta in assoluto, prendeva parte a L’Isola dei Famosi. Facendosi ammirare ed apprezzare da tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza. Ed, ovviamente, per il suo carattere forte e determinato. Ma cosa sappiamo di lei? Certo, sappiamo benissimo che, dal punto di vista professionale, la bellissima romana ha un curriculum alle spalle davvero da invidiare. Della sua vita privata, invece? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo matrimonio attuale con Luca Barbato. Ma sapete che ha avuto una storia con un attore famosissimo? Si, avete letto proprio bene! Ancora prima di incontrare e sposare il suo attuale marito, Samantha De Grenet ha avuto una storia con un personaggio dello spettacolo. Curiosi di scoprire chi è il suo ex compagno? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando esattamente.

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo quindi, attualmente Samantha De Grenet è felicemente sposato con Luca Barbato. Certo, come ampiamente illustrato, la loro storia d’amore ha vissuto alcuni alti e bassi. Al primo matrimonio avvenuto nel 2005, infatti, ne è seguita una separazione nel 2007. Ed, infine, un secondo matrimonio nel 2015. Insomma, una storia d’amore davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea quanto l’amore tra le bellissima romana e suo marito sia davvero smisurato. Ecco, ma sapete che, ancora prima di lui, la conduttrice ha avuto una storia con un attore famosissimo? Si, avete letto proprio bene. Nel suo passato, la bellissima De Grenet vanta di una storia d’amore con un personaggio molto noto ed apprezzato. Sapete di chi stiamo parlando esattamente? Per molti di voi, sicuramente si. Per altri, no. Ed è proprio a loro a cui ci rivolgiamo adesso. Siete curiosi di sapere chi è l’ex fiamma di Samantha? Bene: stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni. Si, proprio il famosissimo ad apprezzatissimo attore fiorentino è stata l’ex fiamma della De Grenet. Perché si sono lasciati? Non abbiamo molte informazioni al riguardo. Fatto sta che, in una sua recente intervista a ‘Vieni da Me’ nel 2019, la conduttrice romana ha spiegato che a determinare la loro rottura siano stati i ‘tempi differenti’.

