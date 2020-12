Samantha De Grenet sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ma avete mai visto suo marito? Cosa occorre sapere su di lui.

Da questa sera, Venerdì 11 Dicembre, Samantha De Grenet entrerà a far parte a tutti gli effetti nella casa del GF Vip. Dopo un periodo non molto facile per lei, a causa del tumore scoperto al seno e della sua positività al Coronavirus, la conduttrice romana si accinge a vivere alla grande la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. In attesa di poterla vedere varcare la famosa soglia rossa della casa di Cinecittà, vi diciamo noi tutto quello che occorre sapere su di lei. Ed, in particolare, della sua famiglia. Sappiamo benissimo che la bellissima De Grenet è felicemente sposato. Ed è mamma di uno splendido ragazzino. Ma voi avete mai visto suo marito? I due sono convolati a nozze nel 2005. La loro storia d’amore e, quindi, il loro matrimonio, però, ha vissuto diversi alti e bassi. Scopriamo insieme questo ‘retroscena’ che non tutti conoscono.

Samantha De Grenet, avete mai visto suo marito? Il retroscena che non tutti conoscono

Samantha De Grenet non ha mai nascosto il suo profondo amore che la lega a suo marito. Tanto è vero che non soltanto proprio recentemente si è lasciata andare ad una tenera e romantica sul suo canale social ufficiale, ma è anche solita intrattenere il suo caloroso pubblico di Instagram con degli scatti di coppia davvero fantastici. Ecco, ma lui chi è esattamente? Ebbene. Il marito della bellissima Samantha De Grenet si chiama Luca Barbato. E, stando alle pochissime informazioni che ci sono su di lui sul web, sembrerebbe che sia il titolare di un’agenzia immobiliare situata nella zona prestigiosa di Roma. E che, soprattutto, sia più piccolo di sua moglie di circa cinque anni. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite. Perché, come dicevamo precedentemente, la bella Samantha e l’affascinante Luca sembrerebbe che si siano sposati bene due volte. La prima volta, infatti, risale al 2005 in Comune a Terni. E la seconda volta, infine, nel 2015. Ecco, ma perché? La risposta è semplice: perché dopo ben due anni dal primo matrimonio, i due avevano deciso di separarsi. Una separazione non affatto ufficializzata, sia chiaro. Tanto è vero che, dopo ben 8 anni da questo momento, i due hanno deciso di risposarsi.

Dal secondo matrimonio, quindi, sono passati 5 anni. E Samantha e Luca sono innamorati più che mai.

