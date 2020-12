Sorelle Ferragni, shopping natalizio: il prezzo della borsa è da capogiro

Natale, tempo di shopping per le sorelle Ferragni: la borsa di Chiara è uguale a quella di J.Lo, sapete quanto costa? La cifra è da capogiro.

Nonostante la particolarità di questo Natale 2020, la celeberrima fashion blogger Chiara Ferragni non rinuncia alle tradizioni più care: tra queste, oltre al trascorrere le festività in famiglia circondata dai suoi affetti, non poteva mancare il rito dello shopping natalizio. La moglie di Fedez si è dedicata infatti alle compere con sua sorella Valentina e anche in questa occasione non ha mancato di condividere qualche scatto con i suoi follower. Il look impeccabile di Chiara Ferragni come sempre ha scatenato una pioggia di like e commenti, ma ciò che più ha colpito è stata la sua borsa extra lusso. Vediamo nel dettaglio di quale modello si tratta.

Chiara Ferragni, la sua borsa incanta i fan: la cifra è stellare

La fantastica borsa è una Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo con tonalità bianche e chiusura tempestata di diamanti. Il modello precisamente è Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 per via dei colori ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya. Fa parte di un’edizione limitata del valore di 125mila sterline, cioè più di 136mila euro. Un’altra star era stata avvistata con lo stesso modello di borsa: stiamo parlando di Jennifer Lopez, grande appassionata di Birkin bag.

Per quanto riguarda il resto dei capi indossati dalla Ferragni per il pomeriggio di shopping, si tratta di una tuta di lana grigia di Fabiana Filippi in pieno stile cozy, gli anfibi di pelle nera con la suola carrarmato di Bottega Veneta (890 euro) e un cappotto molto in voga al momento, ovvero il teddy bear di Max Mara in grigio scuro da 1.750 euro.

