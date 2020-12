Clamorosa sorpresa per due concorrenti del GF VIP: non era mai successo prima, riguarda Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Il Grande Fratello VIP continua a regalare tantissimi colpi di scena. L’atmosfera è sempre piuttosto accesa: non mancano mai litigi, incomprensioni e tensioni nella casa più spiata d’Italia. Questa sera di 11 dicembre è attesa una super puntata che vedrà nuovi protagonisti, pronti ad entrare a far parte del reality. Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi varcheranno la famosa porta rossa: non vediamo l’ora di assistere ai loro percorsi in questa nuova ed avvincente avventura. Ma intanto, prima della puntata, precisamente questa mattina, i VIP si sono divertiti fuori al giardino a leggere i messaggi aerei volati in cielo per loro. Una clamorosa sorpresa è arrivata per due concorrenti: parliamo di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. Non era mai successo prima: ecco cosa è successo.

GF VIP, clamorosa sorpresa per Tommaso e Pierpaolo: non era mai successo prima

Questa mattina di 11 dicembre, a poche ore dalla diretta, è arrivata una magnifica sorpresa per due concorrenti. Parliamo di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. I VIP della casa più spiata d’Italia hanno trascorso la mattinata all’esterno: Andrea e Stefania hanno iniziato a scrutare il cielo domandandosi perchè non fosse passato in cielo ancora alcun aereo. Dopo le numerose giornate di pioggia, è arrivato finalmente il sole ed anche i messaggi aerei. E’ stato Andrea a leggere ad alta voce un messaggio particolare per due concorrenti. “Notizia shock, Zorzelli Top col cuore TZ&PP” è la dedica dei fan dei due amati concorrenti. I due coinquilini si sono subito abbracciati sorpresi di questa novità. “Questa mi è nuova” hanno esclamato mentre Stefania ha annunciato: “Una nuova coppia”.

Tommaso e Pierpaolo sono molto amati dal pubblico di Canale 5 non solo per il loro carattere ma anche per le simpatiche imitazioni e gli sketch quotidiani che regalano.