Drammatica notizia, è morto Tommy Lister: ritrovato nel suo appartamento

Una drammatica notizia arrivata nelle ultime ore: è morto Tommy Lister, celebre wrestler ed attore: è stato ritrovato nel suo appartamento, i dettagli.

Una tragica notizia che arriva in queste ore: è morto il celebre Tommy Lister, ritrovato nel suo appartamento, accertamenti in corso. A riportare la notizia è stato Adnkronos. Aveva 62 anni e una carriera incredibile alle spalle. Wrestler professionista, ma anche attore, era “specializzato” nel ruolo del cattivo. Aveva lavorato con gli iconici Quentin Tarantino e Christopher Nolan. Sulle cause della sua morte sono in corso delle indagini, è stata infatti disposta l’autopsia. Pare che Tommy Lister, circa una settimana fa, avesse presentato alcuni sintomi tipici del Coronavirus, come alcuni problemi respiratori. Qualche giorno fa la notizia della scomparsa di un atro personaggio molto amato aveva lasciato i fan senza parole. Ricordiamo che il wrestler e attore era cieco ad un occhio, il destro. Vediamo nel dettaglio le circostanze della sua scomparsa.

Morto Tommy Lister, aveva sessantadue anni

Il suo nome completo era Thomas Duane Lister Jr ed era originario di Pine Bluff. Alle spalle una carriera da wresler professionista, fino a quando, nel 1996, decise di dedicarsi al cinema. Tra i suoi ruoli più famosi spiccano la partecipazione a “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan e Jackie Brown, di Quentin Tarantino. La notizia della scomparsa è arrivata in queste ore. Secondo quanto riportato da Adnkronos, Tommy Lister è stato rinvenuto privo di sensi all’interno del suo appartamento in California. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico, in ansia per il fatto che l’uomo non rispondesse alle telefonate. Tommy Lister sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Al momento, non è stata dichiarata la causa del decesso, sono in corso accertamenti e sarà eseguita l’autopsia.

Il profilo Instagram di Tommy Lister è stato inondato di messaggi pieni di cordoglio e commozione. L’ultimo saluto ad un uomo che ha dato tanto ai fan e al pubblico.