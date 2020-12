Uomini e Donne, colpo di scena: tornerà in trasmissione, nessuno se lo aspettava; ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv, da ormai tantissimi anni. In questa particolare stagione, segnata dalla pandemia di Coronavirus, in trasmissione è arrivato un nuovo format, in cui trono classico e trono over si fondono, dando vita ad un’unica super puntata. I colpi di scena sono all’ordine del giorno! E un colpo di scena potrebbe arrivare ben presto, proprio nelle prossime puntate del programma. Di cosa parliamo? Del ritorno di una dama storica del Trono Over di Uomini e Donne, che ha lasciato la trasmissione di recente, in compagnia di un cavaliere. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, però, la dama ha rivelato che la conoscenza si è interrotta e che sarebbe pronta a tornare in studio e rimettersi in gioco. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, colpo di scena: tornerà in trasmissione dopo la fine della sua storia

Amici di Uomini e Donne, ben presto potrebbe esserci un gran ritorno nello studio dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi! Di chi stiamo parlando? Di Valentina Autiero, la storica dama del parterre femminile del Trono Over. Dopo anni di ‘ricerca’, Valentina aveva lasciato lo studio lo scorso ottobre, in compagnia di Germano Avolio. Non fu un’uscita particolarmente entusiasmante: i dubbi di Valentina sull’interesse del cavaliere napoletano erano piuttosto evidenti. E, a distanza di qualche mese, la dama ha raccontato di aver interrotto la conoscenza con Germano, che comunque rispetta e difende dalle critiche ricevute dopo le puntate: “È andata come doveva andare: siamo due persone con caratteri diversi. Inoltre lui era meno preso ed io lo ero di più, così la storia è finita. Sono cose che capitano.” Nessun rancore, quindi, per Valentina, che sarebbe pronta a tornare in tv per cercare il vero amore. “Io nella vita sono sempre pronta a rimettermi in gioco, che sia nel programma o meno”, ha dichiarato la dama a Uomini e Donne Magazine.

Insomma, l’intenzione di tornare in studio c’è tutta e, con ogni probabilità, rivedremo presto la dama nel parterre femminile della trasmissione. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono più famoso della tv! E voi, cosa pensate del possibile ritorno di Valentina? Vi piacerebbe rivederla in trasmissione?