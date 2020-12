Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia? L’indiscrezione shock fa tremare i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv, da ormai tantissimi anni. E sono tantissime le coppie che, anno dopo anno, sono nate proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Coppie che ci hanno fatto sognare e coppie che continuano a farlo, restando unite e amandosi sempre di più. Tra gli amori nati nello studio di Canale 5, c’è anche quello di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Un inizio turbolento per la coppia: Andrea aveva rifilato un bel no alla tronista napoletana. Ma, dopo un po’, il corteggiatore è tornato sui suoi passi, con lo scopo di riconquistare la sua Terry. Ci è riuscito alla grande: da quel momento, i due non si sono separati più, mostrandosi anche sui social più uniti e innamorati che mai. Qualcosa, però, potrebbe essere cambiato negli ultimi tempi. Una clamorosa indiscrezione lanciata da Amedeo Venza su Instagram preoccupa i fan della coppia. Diamo un’occhiata.

Aria di crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso? Nulla di ufficiale, ma ad alimentare la paure dei fan, che hanno notato un certo distacco sui social tra la coppia, ci ha pensato Amedeo Venza. In una recente stories pubblicata su Instagram, Venza ha riportato alcune segnalazioni ricevute da utenti anonimi. Segnalazioni che parlano proprio di una presunta rottura, o comunque un momento di crisi, tra i due protagonisti di Uomini e Donne. Date un’occhiata:

Nulla di ufficiale, questo è chiaro: i diretti interessati per il momento non hanno né confermato né smentito l’indiscrezione. I fan della coppia, però, sono davvero preoccupati e si augurano che, semmai fosse vero, il periodo di crisi sia soltanto di passaggio! Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti sulla vicenda. E voi, ricordate il percorso di Teresa ed Andrea ad Uomini e Donne?