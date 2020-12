Un incredibile annuncio arriva dopo poche ore dalla fine di X Factor e riguarda la prossima edizione, nel 2021: è appena arrivato dai profili social del programma!

X Factor 2020 è andato in scena ieri sera, 10 dicembre, con l’attesissima finale. La puntata in diretta si è aperta con mini esibizioni dei concorrenti eliminati, grandissimi ospiti sono saliti sul palco del famoso talent show come i Negramaro. C’è stato un momento durante la serata che ha lasciato tutti di stucco: Alessandro Cattelan, ormai storico conduttore del programma, ha annunciato il suo ‘addio’. La vincitrice del talent nell’edizione appena conclusa è Casadilego, la giovanissima Elisa che con la sua voce è capace di scaldare tutti i cuori. Il pubblico ed i giudici si sono innamorati sin da subito di lei e della sua magnifica e perfetta voce. Insomma, è stata un’edizione che nessuno dimenticherà. Il giorno dopo la finale, 11 dicembre, è arrivato un annuncio inaspettato: ecco cosa ha pubblicato il talent sui social.

X Factor 2021, incredibile annuncio: è stato appena svelato

X Factor 2020 è appena terminato: ieri sera 10 dicembre è andata in scena la super finale che ha visto Casadilego sul podio. Il famosissimo talent ha salutato Alessandro Cattelan: lo storico conduttore durante la diretta ha dato il suo addio al pubblico di Sky. Commosso, Cattelan ha salutato il talent show dopo 10 anni. X Factor però, non appena conclusa questa edizione, pensa già alla prossima: nelle ultime ore è arrivato un incredibile annuncio, piuttosto inaspettato il giorno dopo la finale. Dai profili social, il talent fa sapere che le audizioni per la prossima edizione sono già aperte!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

“La musica non si ferma! Sono aperti i CASTING di XF2021. Per partecipare alla prossima edizione di X Factor” è la didascalia del post.