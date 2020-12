La bellissima Alessia Marcuzzi è uno dei personaggi più talentuosi e amati dal pubblico: così non l’avete mai vista, lo scatto inedito lascia i fan senza parole.

La bellissima Alessia Marcuzzi occupa un posto speciale nel cuore del pubblico: così non l’avete mai vista, lo scatto inedito lascia i fan senza parole. Splendida, allegra e piena di vita, la celebre conduttrice sembra dotata di una luminosità particolare che la accompagna in qualunque avventura intraprenda. Seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre cinque milioni di follower con cui lei condivide attimi di vita privata e lavorativa. Ex modella, conduttrice, attrice, il suo talento è innegabile e vario e Alessia Marcuzzi è stata sempre capace di esprimerlo al meglio. Originaria di Roma, classe 1972, è un volto amatissimo del panorama artistico. Conclusasi l’esperienza a Temptation Island, l’abbiamo vista tornare a Le Iene, sebbene vi siano stati alcuni “problemi” che l’hanno tenuta lontana dagli studi per alcune puntate. Proprio attraverso i social, Alessia Marcuzzi ha condiviso uno scatto incredibile, inedito, che ha lasciato i fan senza parole: siete curiosi? Scopriamo tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, lo scatto inedito conquista i fan

Non si può negare che la conduttrice appaia sempre bellissima e in perfetta forma fisica. La sua straordinaria eleganza e il suo sorriso luminoso sono lo specchio della sua grande sensibilità e dolcezza. Durante il periodo della quarantena, che anche Alessia Marcuzzi ha vissuto come tutti noi, ha deciso di divertirsi a pubblicare uno scatto molto particolare. Un’immagine che la ritrae come non l’avete mai vista e che ha lasciato, ovviamente, i fan senza parole. Forse non tutti sono a conoscenza di quale sia il colore di capelli naturale di Alessia Marcuzzi. Siamo abituati a vederla bionda, con una chioma fluente che le dona in un modo magnifico. Su Instagram, la conduttrice ha sorpreso i fan postando uno scatto che la ritrae con una folta capigliatura bruna. Con tanto di frangetta e taglio cortissimo. Una pioggia di complimenti si è riversata sulla foto e i fan hanno mostrato tutta la loro ammirazione. Alessia Marcuzzi, infatti, appare bellissima anche con un look tanto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Curiosi di vedere lo scatto? Eccovi accontentati!

E voi, cosa ne pensate di questa versione bruna della celebre conduttrice?