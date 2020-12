All Together Now, chi sono i finalisti: sapete a quanto ammonta il premio?

Stasera, Sabato 12 Dicembre, andrà in onda l’ultima puntata di All Together Now: sapete chi sono i finalisti e a quanto ammonta il premio?

Questo sarà, senza alcun dubbio, un Sabato davvero imperdibile. Anzi, per dirla meglio: sarà un Sabato sera più che indimenticabile. Propri oggi, Sabato 12 Dicembre, andrà in onda l’ultima puntata di ‘All Together Now’. Dopo ben sei settimane dall’inizio di questa strabiliante ed incredibile terza edizione del famoso programma di Canale 5, Michelle Hunziker, coadiuvata dai quattro giudici speciali e il ‘muro dei 100’, eleggerà il vincitore. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi sono i finalisti? E, soprattutto, a quanto ammonta il premio? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, degli iniziali concorrenti del programma, soltanto sette sono riusciti a conquistare la finale. E che il premio in ballo è davvero da brividi. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

All Together Now, chi sono i finalisti e a quanto ammonta il premio? Tutti i dettagli

Questa sera, Sabato 12 Dicembre, andrà in onda la finale di ‘All Together Now’. Dopo sei imperdibili ed incredibili sei settimane, Michelle Hunziker si accinge a salutare il suo caro pubblico. Che, per il terzo anno consecutivo, le ha permesso di confermarsi, ancora una volta, la vera e propria regina della televisione. Sarà per la sua immensa simpatia e bellezza, sarà per il format del programma che si è dimostrato vincente sin dal primo momento, fatto sta che ‘All Together Now’ continua a dimostrarsi una vera certezza per Mediaset. Ecco, in attesa di scoprire se e quando ci sarà una quarta edizione, anche se noi non abbiamo dubbi, siete curiosi di sapere ogni minima cosa sulla finale? In particolare, siete curiosi di sapere chi sono i finalisti e, soprattutto, a quanto ammonta il premio? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo, però, con ordine. E partiamo con il proporvi il nome dei sette finalisti. Sappiamo benissimo che, ad inizio percorso, i cantanti in gara ne erano dodici. Con l’avanzare delle puntate e delle esibizioni, ne sono diventati sette. Essi sono: Kam “Eki” Cahayadi (33 anni), Dalila Cavalera (23 anni), Silvia Rita Iannone (21 anni), Domenico Iervolino (23 anni), Antonio Marino (38 anni), Alessio Selvaggio (25 anni) e Savio Vurchio (52 anni). Ebbene. ‘Illustrati’ i sette finalisti, siete curiosi di sapere a quanto ammonta il premio? Tenetevi forte: a ben 50 mila euro. Ebbene si. Avete letto proprio bene!

Chi, quindi, dei setti finalisti di ‘All Together Now’ si aggiudicherà il premio di ben 50 mila euro? Staremo a vedere! Anche se, bisogna ammetterlo, ciascuno di loro ha le potenzialità giuste per poterli vincere. Ma si sa, come ogni gara che si rispetti, soltanto uno ne potrà beneficiare. Che vinca il migliore!