Nel corso della puntata di Amici di Sabato 12 Dicembre, Maria De Filippi ha raccontato un retroscena su Arisa: nessuno ne sapeva nulla.

La puntata di Amici andata in onda Sabato 12 Dicembre, c’è da ammetterlo, è stata davvero pazzesca. Partita con l’esibizione di Giordana Angi e del suo nuovo singolo, il nuovo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi ha regalato dei grandissimi colpi di scena. A partire, quindi, dalla sconfitta del ballerino Riccardo in seguito alla sua sfida con Tommaso. Fino all’eliminazione definitiva della giovanissima Letizia. La cantante, appartenente alla squadra di Arisa, è stata messa in sfida da Rudy Zerbi. E al termine del ‘duello’, purtroppo, ha dovuto abbandonare la scuola. Un durissimo colpo, da come si può chiaramente comprendere. Che, nonostante continuasse a ripetere ‘lo sapevo’, non si sarebbe mai aspettata un epilogo del genere. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente per la prima volta, Maria De Filippi ha svelato un inedito retroscena su Arisa. Sappiamo benissimo che l’ex vincitrice di Sanremo è la new entry del corpo docenti della scuola. Tuttavia, sembrerebbe che il suo desiderio di prendere parte ad Amici ci sia già da tanti anni. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme le parole della padrona di casa.

Amici, Maria De Filippi svela un inedito retroscena su Arisa: voi lo sapevate?

Potete chiaramente comprendere ed immaginare quando Charlie Rapino, il giudice esterno della sfida tra la giovanissima Letizia ed Enula, ha chiaramente detto che, da quel momento in poi, quest’ultima sarebbe entrata a far parte a tutti gli effetti della scuola di Amici. Fortemente voluta in sfida da Rudy Zerbi, la cantante lirica ha dovuto, così, abbandonare il sogno di poter proseguire il suo percorso all’interno della scuola. Un vero e proprio colpo basso, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, d’altra parte, non compromette affatto il suo futuro artistico. D’altra parte, si è sempre detto: Amici è un punto di partenza. Non è assolutamente un punto di arrivo. È proprio per questo motivo che, nel voler consolare la giovane Bertoldi lacrimante, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di raccontare, per la prima volta in assoluto, un inedito retroscena su Arisa. Sappiamo benissimo che, ormai, sono diversi anni che la giovanissima e bellissima cantante genovese è un vero e proprio must della musica italiana. Eppure, come raccontato proprio dalla colonna portante di Amici, anche lei ha ricevuto diversi no. Uno, a quanto pare, l’avrebbe ricevuto proprio dalla stessa scuola in cui oggi è un’insegnante. ‘Quella signora venne a fare il provino ad Amici. E qualcuno non la fece entrare perché decise che non era telegenica’, ha svelato Maria De Filippi.

‘Non è che si è arresa perché non la fecero entrare ad Amici’, ha continuato a dire Maria De Filippi. D’altra parte, si sa benissimo: la carriera di Arisa è davvero STREPITOSA.

