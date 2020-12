In questa foto, Anna Pettinelli è una diciottenne: avreste mai detto fosse lei? Ecco l’incredibile trasformazione di tutti questi anni.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Anna Pettinelli. Conduttrice radiofonica di successo ed attuale professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi, la simpaticissima romana decanta un successo davvero impressionante. Un successo che, come detto più e più volte, non si limita affatto alla sfera lavorativa e televisiva, ma si estende anche alla sfera social. Attivissima e seguitissima sul suo profilo Instagram, la bellissima Pettinelli non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, infatti, è solita pubblicare incantevoli scatti fotografici con Stefano Macchi, suo marito, ma è anche solita a condividere scatti che riguardo se stessa. Qualche tempo fa, ad esempio, ha pubblicato una sua foto da diciottenne. Si, avete letto proprio bene! Siete curiosi di vederla anche voi? Scopriamolo insieme.

Anna Pettinelli diciottenne: com’è cambiata in tutti questi anni

Conduttrice radiofonica ed una delle ex concorrenti di Temptation Island Vip, Anna Pettinelli decanta, senza alcun dubbio, di un fascino e di una bellezza più unica che rara. D’altra parte, ne stiamo avendo la prova e la conferma nel corso della attuale edizione di ‘Amici’. Per il secondo anno consecutivo, la bellissima romana è una delle professoresse di canto. Ed, anno dopo anno, da sempre la prova di essere una vera e propria professionista. Ecco, ma se adesso la Pettinelli è bellissima e, soprattutto, in gran forma, siete curiosi di sapere com’era da giovane? A darcene la ‘testimonianza’, è stata la diretta interessata. Qualche tempo fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la romana ha condiviso una foto di sé da diciottenne. Insomma, era una vera e propria ragazzina in questa foto. Ecco, ma siete curiosi di vederla anche voi? Siete curiosi, soprattutto, di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Diamoci uno sguardo insieme.

Beh, ammettiamolo: è davvero stratosferica. In questa foto, è vero, Anna Pettinelli ha soltanto diciotto anni. Ma si può chiaramente vedere che non è affatto cambiata nel corso degli anni. Certo, adesso è più matura. È più donna. Ma, tutto sommato, l’attuale professoressa di Amici è rimasta praticamente identica. Cara Anna, qual è il tuo segreto di bellezza?

