Boss Doms e Valentina Pegorer: come scoppiò la scintilla tra loro

Boss Doms e Valentina Pegorer sono una coppia molto unita, ma com’è nato il loro amore? Lo hanno rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Boss Doms, ex produttore di Achille Lauro, e Valentina Pegorer sono una coppia consolidata ormai da tre anni. Stesso originalissimo look, i due hanno anche una bellissima bambina, Mina, di circa due anni. In un’intervista di qualche tempo fa al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Edoardo (vero nome del musicista) e Valentina hanno raccontato come si sono conosciuti e com’è nato l’amore che ha cambiato la vita di entrambi. Il loro è stato un incontro avvenuto in circostanze molto particolari e che ha a che fare con la tv. Ecco cosa hanno dichiarato.

Boss Doms e Valentina Pegorer, galeotto fu “Pechino Express”

I due artisti hanno raccontato di essersi incontrati per la prima volta nel corso della loro partecipazione come concorrenti al famoso programma di Rai 2 “Pechino Express”. Il compositore formava insieme ad Achille Lauro la coppia dei ‘Compositori’ mentre Valentina insieme con Ema Stokholma formava la coppia delle ‘Clubber’. Al noto settimanale, Edoardo Manozzi ha raccontato che l’incontro con la Pegorer nelle Filippine è stato per lui un vero colpo di fulmine, ma inizialmente aveva cercato di evitarla per non rischiare di soffrire. A Valentina non convinse subito il suo look decisamente sopra le righe ma poi il ghiaccio tra i due venne rotto da un messaggio vocale di lui: “Sai come si fa la pasta e ceci? insieme ad una foto dei ceci in scatola. Valentina, che si trovava in quel momento a Napoli e in procinto di tornare a Milano dove entrambi vivevano già da prima nonostante non si fossero mai incontrati, gli rispose: “Se resisti 24 ore domani ti porto la colazione”.

Un incontro sicuramente originale, che ha fatto nascere una coppia stupenda, prova che gli amori nati nei reality non sempre sono fuochi di paglia.

