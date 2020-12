Sapete che lavoro faceva Elisabetta Franchi prima di diventare una famosissima stilista a livello mondiale? Ecco qualche curiosità su lei.

Elisabetta Franchi è una delle stilista italiane più famose al mondo. I suoi capi vengono spesso scelti dai VIP per i loro look: Elisabetta Gregoraci rientra tra gli esempi! Durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP, la showgirl calabrese ha sempre indossato abiti o completi della nota stilista italiana. Ma torniamo a parlare di lei che vanta circa 74 negozi in giro per il mondo e veste importanti modelle, showgirl, e donne note allo spettacolo italiano. Gusto raffinato e sempre alla moda, Elisabetta Franchi è riuscita a conquistare l’universo femminile grazie al suo stile ed alla sua creatività. Il suo successo è frutto della sua più grande passione, di un lungo studio del prodotto, di dedizione al lavoro e di tanta concretezza. Conoscete come ha iniziato la stilista, come è riuscita a creare questo incredibile e sensazionale impero? Vi sveliamo tutto.

Elisabetta Franchi, sapete che lavoro faceva prima di diventare una famosa stilista?

Elisabetta Franchi è nata a Bologna nel 1968, quarta di cinque figli di una famiglia bolognese di umile estrazione. La sua bambola, da piccina, era la Betty Doll, la stessa le ha regalato la passione di vestire tutte le donne del mondo. Ha studiato all’Istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna ed è proprio lì che ha avuto origina la sua eccellente carriera. Mentre studiava però, si manteneva con lavori saltuari, come la commessa! Questo lavoro svolto prima di diventare una famosa stilista le ha permesso di conoscere le clienti, di ascoltare le esigenze delle consumatrici, di prestare attenzione a tutti i dettagli.

Il suo marchio è nato nel 2012: la designer dopo aver aperto un piccolo atelier, dopo aver prodotto la collezione CELYN b, ha acquistato una vecchia ditta farmaceutica dimessa. Ha poi, nel 2012 deciso di firmare con il proprio nome le sue creazioni dando vita all’omonimo marchio.

Vita privata

Elisabetta Franchi ha due matrimoni alle spalle. Il primo con Sabatino Cennamo, incontrato quando lui aveva 41 anni e lei solo 21. Dal loro amore è nata Ginevra. Quando quest’ultima aveva solo pochi mesi, nel 2008, il papà è venuto a mancare, lasciando Elisabetta vedova di un amore indimenticabile.

Anni dopo ha incontrato Alan Scarpellini: i due si sono sposati e nel 2013 arriva Leone. Oggi la Franchi vive felice la sua vita con la famiglia ed i suoi cani.