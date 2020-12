Ecco chi è il marito di Elisabetta Franchi: tutto su Alan Scarpellini, la dolce metà della famosissima stilista.

Elisabetta Franchi oggi è una delle stiliste italiane più famose. La fama è ormai mondiale per lei che ha creato un impero da sola e riesce, con il suo gusto e la sua creatività, a creare capi incredibili, eleganti e sempre alla moda. Vi abbiamo rivelato cosa faceva Elisabetta prima di diventare una famosa stilista: per entrare nelle menti delle clienti, per prestare attenzione ai dettagli, per accontentare tutte, la Franchi mentre studiava faceva la commessa. Elisabetta Franchi ha alle spalle due matrimoni, il primo con Sabatino Cemmano, scomparso prematuramente nel 2008 per una malattia. Da lui, Elisabetta ha avuto la prima figlia, Ginevra. Dopo la morte del suo grande amore, rimase sola con una bimba di appena un anno e mezzo ed un’azienda da mantenere in piedi: per fortuna non molto dopo incontrò Alan, oggi suo marito. Ecco tutto sulla dolce metà della stilista.

Elisabetta Franchi, chi è il marito Alan Scarpellini: il retroscena sul loro primo incontro

Alan Scarpellini è il marito di Elisabetta Franchi. Sapete quando è avvenuto il loro primo incontro? Erano davvero giovanissimi…Sappiamo che i due si innamorarono da adolescenti ma lei lo lasciò. Si sono rincontrati da grandi e si scoprirono ancora innamorati: decisero di riallacciare i rapporti e costruire una famiglia insieme. Nel 2013 è nato Leone. Su Alan non si hanno molte informazioni ma sui social è molto attivo: è seguito da oltre 96 mila follower e pubblica foto della sua vita, della sua famiglia. L’amore per Elisabetta è davvero grande e la donna, in un’intervista, rivelò che Alan è un grande uomo. “Ho un debito di riconoscenza eterna verso di lui che mi ha sostenuto sempre. Alan tutto questo capisce e fa di lui un grande uomo” raccontò la Franchi.