Elisabetta Gregoraci, quanto costa l’abito indossato per la puntata di Verissimo? Il prezzo vi lascerà di stucco.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Un’esperienza, quella della showgirl nella casa, che si è conclusa qualche giorno fa, per scelta proprio della Gregoraci. Alla notizia del prolungamento dell’edizione fino a febbraio 2021, Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco e tornare a casa da suo figlio Nathan, del quale sentiva una fortissima mancanza. E, come tutti gli inquilini usciti dalla casa, la bellissima showgirl oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista super interessante, quella della Gregoraci, che si è raccontata a cuore aperto. Lo ha fatto indossando un abito incantevole, che ha messo in risalto la sua innegabile bellezza. Curiosi di scoprire quanto costa l’abito? Ecco qualche curiosità sullo splendido look di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa l’abito indossato a Verissimo? Tutto quello che c’è da sapere sul suo completo

I suoi abiti hanno incantato tutti durante il suo percorso nella casa del GF Vip 5. Soprattutto quello dell’ultima sera: un vestito nero lungo con gonna trasparente, che ha letteralmente lasciato senza fiato il pubblico. Si, parliamo proprio di lei, Elisabetta Gregoraci, grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5. Conclusa la sua esperienza nella casa, la conduttrice calabrese è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ripercorso questi intensi mesi nella casa e ha raccontato cosa è successo al suo ritorno. Ma a colpire tutti, oltre al suo racconto, è stato appunto il look scelto da Elisabetta per la puntata di Verissimo. Un completo bicolore, con crop top a manica lunga e gonna a vita alta: anche stavolta, Elisabetta ha scelto un capo firmato Elisabetta Franchi, di cui ha indossato molti abiti durante il GF Vip. Quanto costa il vestito indossato oggi? 559 euro, come riporta il sito del brand.

Insomma, anche questo pomeriggio Elisabetta ha saputo incantare tutti con il suo stile. E voi, avete seguito la sua intervista a Verissimo?