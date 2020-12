Durante la puntata del GF VIP di ieri sera, Elisabetta Gregoraci ha indossato un paio di scarpe molto belle: ecco quanto costano

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata scelta da Alfonso Signorini per arricchire il cast del reality show. La sua presenza ha sicuramente dato una scossa al programma, risollevando decisamente gli ascolti. Nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha preso una bella cotta per lei, mentre la calabrese ha dichiarato di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa. La scorsa settimana, la Gregoraci ha salutato per sempre la casa del GF VIP. La showgirl calabrese, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco, dopo il prolungamento del programma sino ai primi di febbraio. Elisabetta ha dichiarato di sentire troppo la mancanza del figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci, quanto costano le scarpe indossate al GF VIP?

La Gregoraci ha fatto parlare di sé nella casa del Grande Fratello Vip, oltre che per le sue ‘amicizie particolari’, anche per gli outfit indossati durante le dirette del reality show. I suoi abiti erano sempre griffati e il costo puntualmente elevatissimo. La Gregoraci ha dato lezioni di stile e di moda nella casa più spiata d’Italia, colpendo sempre l’occhio del telespettatore. Una volta uscita dalla casa, la showgirl calabrese non ha perso il gusto di vestire bene e anche in studio sfoggia sempre dei look impeccabili. Ieri, ad esempio, indossava dei stivaletti neri molto belli, che hanno colpito i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Volete sapere quanto costano le scarpe indossate dalla Gregoraci nella puntata dell’11 dicembre?

Rispetto alle altre volte c’è una novità: Elisabetta Gregoraci, infatti, questa volta ha scelto delle scarpe sicuramente griffate, ma con un prezzo non elevatissimo. Gli stivali neri indossati ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip, infatti, costano ‘solo’ 120 euro. Un prezzo abbastanza basso rispetto alle altre scarpe indossate dalla Gregoraci nelle puntate precedenti. La showgirl calabrese ha dimostrato che non conta quanto costino le scarpe e soprattutto che anche con degli abiti a ‘basso prezzo’ riesce a fare una bellissima figura. Stile, bellezza ed eleganza al servizio di Alfonso Signorini e dei telespettatori italiani. Quanto è bella la Gregoraci.