GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo: volano scintille in studio, cos’è successo

Nel corso della puntata dell’11 Dicembre del GF Vip, sono volate delle vere e proprie scintille tra Elisabetta e Pierpaolo: cos’è successo in studio.

Sono passati pochissimi giorni da quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip. Per nulla pronta e decisa a voler continuare la sua esperienza fino al 15 Febbraio, la conduttrice calabrese ha voluto lasciare la casa più spiata proprio Lunedì 7 Dicembre. Ecco, ma Pierpaolo come ha preso questa decisione? Beh, a quanto pare, non male! Anzi, sin dal primo momento, l’ex velino ha deciso di mettersi in gioco nel vero senso della parola. E, soprattutto, di continuare a vivere la sua esperienza televisiva nei migliori dei modi. È proprio per questo motivo che, nel corso della venticinquesima puntata del reality, tra Pretelli e Gregoraci sono volate delle vere e proprio scintille in studio. Ospite in studio come ultima eliminata, la calabrese non ha potuto fare a meno di esprimere il suo dissenso per questo atteggiamento del suo ex compagno di viaggio. Certo, non che non ne sia felice, sia chiaro. Soltanto che, agli occhi di Elisabetta, lo stare male di Pierpaolo è suonata un po’ come ‘fare la vittima’. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, scintille in studio tra Elisabetta e Pierpaolo: cos’è successo

Tra Elisabetta e Pierpaolo si è immediatamente un rapporto davvero speciale all’interno della casa del GF Vip, lo sappiamo benissimo. È proprio per questo motivo che, dopo l’abbandono della casa da parte della conduttrice calabrese, si ‘temeva’ che l’ex velino di Striscia la Notizia, memore del forte legame con lei, potesse stare male o potesse accusare la sua assenza. Invece, a quanto pare, non sembrerebbe essere stato affatto così. Come mostrato dalla clip mandata in onda nel corso della venticinquesima diretta, sembrerebbe che, subito dopo l’uscita di Elisabetta, il bel Pierpaolo si sia rimboccato le maniche. Ed abbia dato inizio alla sua esperienza nella casa senza la bella Gregoraci. Un atteggiamento che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. Nemmeno agli occhi dell’ex moglie di Flavio Briatore. Che, durante la puntata dell’11 Dicembre, non si è affatto nascosto dietro un dito. Ed ha chiaramente detto cosa pensava di questo cambio. Non che non ne sia felice, come dicevamo precedentemente. Soltanto che, analizzando questo atteggiamento e quello di quando anche lei era in casa, le è sembrato che a Pierpaolo facesse comodo adottare un atteggiamento da ‘vittima’. Insomma, sono volate vere e proprie scintille tra di loro. Come andrà a finire? Riusciranno a chiarirsi nella famosa cena? Staremo a vedere!

Invece, voi da che parte state? Ha ragione Elisabetta? O Pierpaolo? Diteci la vostra!