GF Vip, furiosa lite nella notte tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi subito dopo la venticinquesima puntata: cos’è successo dopo la diretta.

Un ingresso davvero ‘scoppiettante’, c’è da ammetterlo. Soltanto pochissime ore fa Sonia Lorenzini ha fatto il suo debutto nella casa del GF Vip, eppure è già stata la protagonista indiscussa di una furiosa lite con Tommaso Zorzi. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo anche raccontato in un nostro recente articolo, che i rapporti tra i due non sarebbero affatto ‘idilliaci’. È proprio per questo motivo che, appena terminata la puntata, i due hanno tentato di avere un confronto. Che, però, non si è risolto assolutamente nei migliori dei modi. Tra i due, infatti, sembrerebbe proprio che le cose non siano partite con il piede giusto. E, dopo questo ‘scontro’, non sembrerebbero voler proseguire in modo diverso. Ecco, ma cos’è esattamente successo subito dopo la puntata dell’11 Dicembre? Cosa si sono detti Tommaso e Sonia dopo la diretta? Scopriamolo insieme.

Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, lite furiosa nella notte dopo la puntata del GF Vip

Sembrerebbe proprio che questa convivenza di Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi tra le mura della casa del GF Vip non sia affatto iniziata nei migliori dei modi. I due, appena terminata la venticinquesima diretta del reality show, sono stati i protagonisti indiscussi di una furiosa lite. I motivi sono da rintracciare a diversi mesi fa. Quando, a detta dell’ex tronista di Uomini e Donne, l’influencer milanese le avrebbe dedicato alcune storie su IG in cui non si rivolgeva nei suoi confronti in un modo molto carino. Non soltanto, sia chiaro, facciamo riferimento all’episodio raccontato da Zorzi a Parpiglia, ma anche ad un gesto che Tommaso avrebbe fatto dinanzi alla foto di Sonia. Ma non solo. Da quanto si evince da questa furibonda lite, sembrerebbe che, anche appena l’ha vista nella ‘glass room’, il buon Zorzi abbia detto: ‘sento i rumori del circo’. Una frase che alla bella Lorenzini non è assolutamente passata inosservata. E che, soprattutto, l’ha fatta partire in ‘contrattacco’. E, d’altra parte, la furiosa lite di questa notte lo testimonia a gran voce.

Riusciranno a chiarirsi, secondo voi? Ce lo auguriamo!