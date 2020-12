GF Vip, Pupo: l’aneddoto sul suo primo provino, c’entra Cristiano Malgioglio

Durante la diretta di stasera al GF Vip, Pupo ha raccontato un aneddoto sul suo primo provino, quello che ha avviato la sua lunga carriera.

Nella puntata del GF Vip di stasera, Alfonso Signorini ha affrontato con Cristiano Malgioglio il tema del Natale: l’artista ha raccontato di non amare particolarmente questa festività perché foriera per lui di ricordi tristi. Il pensiero di Malgioglio, soprattutto in questo periodo, va alla sua amata mamma defunta. Poi il cantante ha ricevuto un video messaggio dalla sua amica, la cantante Iva Zanicchi che lo ha incoraggiato a continuare la sua esperienza al Grande Fratello, unico posto forse dove ci si può sentire al sicuro dal pericolo di contagio da Covid. Mentre la Zanicchi era in collegamento, è intervenuto dallo studio Pupo, opinionista anche di questa edizione, ed ha raccontato un curioso aneddoto sul primo provino che ha dato origine alla sua lunga carriera. Parte di questo racconto è Cristiano Malgioglio.

Pupo, il ricordo del primo provino grazie a Iva Zanicchi e a Cristiano Malgioglio

Mentre Iva Zanicchi era collegata con la Casa del GF Vip per parlare con Cristiano Malgioglio, Pupo ha raccontato un retroscena sulla sua carriera che vede coinvolti proprio i due colleghi. Pupo ha infatti ricordato che nel 1975, proprio in prossimità delle feste natalizie, si trovava a Milano in corso Buenos Aires dove si trovava la Ri-Fi Records, gestita dal primo marito di Iva Zanicchi, Antonio Ansoldi, legato alla cantante dal 1967 al 1985. Malgioglio era all’epoca il direttore artistico della casa discografica e fu proprio lì che Pupo fece il primo provino della sua lunghissima carriera.

Una carriera di grandi soddisfazioni che dura ancora adesso e che lo ha portato a diventare anche un conduttore e personaggio televisivo molto richiesto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui