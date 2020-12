A poche ore di distanza dalla sua eliminazione dal GF Vip, Selvaggia Roma è ritornata sui social: il gesto inaspettato per Elisabetta.

Il percorso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip è, purtroppo, giunto al termine. A distanza di pochissime settimane dal suo ‘scoppiettante’ ingresso, l’ex concorrente di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Non è assolutamente la prima volta nomination che ‘subisce’, sia chiaro. Eppure, questa è stata davvero ‘fatale’ per il suo percorso. Giunta al ballottaggio con Giacomo Urtis, la bellissima romana ha detto ‘addio’ al reality. Ebbene. Sono passate diverse ore dalla sua eliminazione, eppure, soltanto poco fa, Selvaggia è ritornata sui social. Amatissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, appena uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non ha potuto fare a meno di far sentire la sua presenza al suo affezionatissimo pubblico. E così oltre a condividere un’Instagram Stories in compagnia dei suoi amici, Selvaggia non si è affatto trattenuta dal compiere un gesto davvero inaspettato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Selvaggia Roma ritorna sui social dopo il GF Vip: il gesto per Elisabetta Gregoraci

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, all’interno della casa del GF Vip, bisogna ammetterlo, non è stato affatto idilliaco. Sin dal primo momento, le due giovanissime donne si sono scontrate. Fino a poi a raggiungere dei toni altissimi quando l’ex concorrente di Temptation Island era nel ‘cucurio’ insieme a Pierpaolo Pretelli. Ed Elisabetta, invece, era in casa che ascoltava i loro discorsi. Certo, le due, molto presto, si sono messe in un angolino. Ed hanno tentato un confronto, un chiarimento. Ma, a quanto pare, nulla è valso. Perché, anche altre diverse volte, le due si sono scontrate. Eppure, appena uscita dalla casa del GF Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di compiere un gesto inaspettato proprio nei confronti della conduttrice calabrese. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però, che la bella Roma lo ha fatto davanti a tutti. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Tranquilli, non vi terremo sulle spine per molto. Ecco tutti i dettagli.

È ritornata a tutti gli effetti sui social, Selvaggia Roma. E, subito dopo essersi immortalata con i suoi amici, ha voluto condividere la storia di questa macchina super di lusso, compiendo un gesto inaspettato per la Gregoraci. ‘Mi sei venuta a prendere, Eli?’, scrive Selvaggia Roma a corredo di questo scatto. Come risponderà la calabrese? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui