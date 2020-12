Giordana Angi, ex allieva del talent show Amici, è fidanzata? La cantante ha rivelato di aver scritto una canzone per la sua ex

Giordana Angi è una cantautrice italo-francese, nata a Vannes, in Bretagna, il 12 gennaio del 1994. Trascorre l’infanzia tra l’Italia e la Francia, finché non si trasferisce definitivamente in Aprilia con la sua famiglia. La passione per la musica nasce sin da piccola e i suoi punti di riferimento sono Bob Dylan, i Beatler, gli AC/DC e Mina. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Incognita poesia. Approda nuovamente all’Ariston nel 2018, ma stavolta come autrice: Giordana, infatti, scrive il brano Senza appartenere, interpretato da Nina Zilli. Nello stesso anno, dopo numerosi provini, entra nella scuola di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. La cantautrice si classifica al secondo posto, perdendo in finale contro il suo grande amico Alberto Urso. Il talent show, però, le regala una grandissima notorietà. L’anno dopo torna all’Ariston con il brano Come mia madre, classificandosi al ventesimo posto in classifica.

Giordana Angi è fidanzata? La canzone scritta per la ex

Durante la diciottesima edizione del talent show Amici, Giordana Angi ha fatto coming out. La cantautrice, senza alcuna remora, ha confessato di amare le donne. Giordana ha inoltre aggiunto di aver scritto un brano per la sua ex fidanzata. Durante la fase serale, le ha dedicato l’interpretazione di Margherita, brano di Riccardo Coccante: “Mi viene da dire il suo nome. Potrebbe prendermi un lapsus, potrei dire il suo nome in diretta“. La cantautrice non ha mai rivelato il nome della sua ex compagna, così come non ha mai rivelato l’identità della ragazza che ha poi frequentato dopo il talent show. Intervistata da Novella 2000, infatti, Giordana ha rivelato: “Sono innamorata, ma lei non la conoscete perchè non è famosa. Per ora preferisco non fare il suo nome“.

L’identità della fidanzata di Giordana Angi resta segreta. La cantautrice non si è mai sbilanciata, né in televisione, né nelle interviste e nemmeno sui social. Sul suo account Instagram, infatti, non compaiono foto con la sua presunta compagna. Non potendo spulciare dai social, non sappiamo nemmeno se Giordana sia ancora fidanzata oppure se la sua storia d’amore sia terminata. Nemmeno le sue canzoni ci offrono un indizio. La cantautrice ha infatti dichiarato che nessuno dei testi finora scritti parlano della sua vita personale. Anche il brano Lola, ad esempio, rappresenta una storia immaginaria.