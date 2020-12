Greta Manuzi, ricordate l’ex finalista di Amici? Oggi è irriconoscibile

Vi ricordate di Greta Manuzi? L’ex finalista di Amici oggi è irriconoscibile: la cantante ha cambiato totalmente look

Greta Manuzi è una cantante nata a Longiano, in Emilia Romagna, il 9 settembre del 1990. Coltiva sin da piccola la passione per il canto. Nel 2010 sostiene i provini per il talent show X Factor, ma viene scartata da Elio de Le Storie Tese. Tre anni dopo, invece, viene presa nella scuola di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sin dall’inizio si distingue tra gli altri allievi della scuola e approda alla fase serale, dove sfiora per un soffio la vittoria. Greta, infatti, si classifica al secondo posto, perdendo in finale contro il rapper Moreno. La cantante firma un contratto con la casa discografica Carosello Records e pubblica il suo primo EP, Solo rumore. Il disco raggiunge la quarta posizione dei dischi più venduti nella classifica FIMI.

Greta Manuzi, oggi è irriconoscibile

Greta ha raggiunto il successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante si classificò al secondo posto, arrendendosi solamente al rapper Moreno. Dopo l’esperienza nel talent show, la Manuzi ha proseguito la sua carriera artistica. Nel 2014 pubblica l’album Ad ogni costo, prodotto da Carosello Records, che contiene 10 brani inediti. Nella versione digitale dell’album troviamo un brano in più: Una storia lontana, il quale viene inserito nella colonna sonora ufficiale di Braccialetti rossi, serie televisiva di successo in onda su Rai Uno. Nel 2017, la cantante fonda il gruppo musicale Le Deva insieme a Laura Bono, Verdiana Zangaro e Roberta Pompa, pubblicando un disco di inediti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretamanuziofficial)

Dal 2013 ad oggi sono passati ben sette anni. Ci sono stati tanti cambiamenti nella carriera artistica di Greta Manuzi, ma il cambiamento più importante è stato forse applicato al look. I fan del talent show di Maria De Filippi, infatti, non riconosceranno sicuramente la cantante. Greta, nella scuola più famosa d’Italia, aveva un look abbastanza ‘trasgressivo’ con capelli rasati color rosso porpora. Più avanti, poi, ha tinto i capelli di rosa. Oggi, invece, ha una lunga chioma bionda, essendo tornata al suo colore originario.