Avete mai visto una foto di Lorella Cuccarini da giovanissima? Sul suo profilo social ufficiale, ne è spuntata una: com’è cambiata!

Attualmente è una delle tre professoresse di ballo di Amici, Lorella Cuccarini. Terminato il suo percorso lavorativo a ‘La Vita in Diretta’ con Alberto Matano, la bellissima ballerina e cantante romana è approdata nel famoso e seguitissimo talent di Maria De Filippi. Una scelta non del tutto casuale, questo è certo. Perché, oltre al ruolo di conduttrice, la bellissima Cuccarini decanta di una carriera davvero memorabile. Amatissima e seguitissima, la romana vanta di un seguito davvero clamoroso. Anche su Instagram, sapete? Si, avete letto proprio bene. Con un profilo che conta più di 290 mila followers, la simpaticissima Lorella entra di diritto tra le vere e proprie regine di Instagram. Molto attiva sul suo canale social ufficiale, l’attuale professoressa di ballo di Amici non perde mai occasione di poter condividere degli impressionanti scatti fotografici. Lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando, partecipando ad un ‘contest’, ha voluto mostrare una foto di sé da giovanissima. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo subito.

Lorella Cuccarini da giovanissima, spunta la foto: com’è cambiata

La sua bacheca Instagram, lo sappiamo benissimo, è ricca di scatti fotografici davvero unici. Oltre, infatti, a condividere fotografie in compagnia di suo marito o dei suoi quattro figli, la bellissima Lorella Cuccarini è solita rendere pubblici dei veri e propri scatti inediti. Lo ha fatto anche qualche tempo fa. Quando, per rispettare un ‘contest’ al quale era stata ‘taggata’, l’attuale professoressa di Amici non ha potuto affatto fare a meno di condividere una foto di sé da giovanissima. Ecco, ma anche voi siete curiosi di vederla? Tranquilli, vi mostriamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, come spiegato e sottolineato anche dalla diretta interessa, questa è un vera e propria foto ‘d’annata’. D’altra parte, lo si percepisce chiaramente dai colori. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Ecco. È proprio questa la foto ‘d’annata’ che Lorella Cuccarini, qualche mese fa, ha voluto condividere sul suo profilo social ufficiale. Una cosa è impossibile non notare: nonostante i colori non tanto nitidi, la bellezza della professoressa di ballo di Amici, anche da giovane, era davvero impressionante.

