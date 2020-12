Mario Ferretti dopo la vittoria del GF 8: ecco cosa fa oggi

Mario Ferretti fu il vincitore dell’ottava edizione del Grande Fratello: che fine ha fatto dopo più di dodici anni e di cosa si occupa oggi.

Era l’edizione di Raffaella Fico, Roberto Mercandalli, Lina Carcuro e andò in onda dal 21 gennaio al 21 aprile 2008, sempre su Canale 5 e con la conduzione di Alessia Marcuzzi: il vincitore fu Mario Ferretti, un concorrente rimasto forse un po’ nell’ombra durante i mesi trascorsi nel reality. Durante la sua esperienza da gieffino, Mario ebbe una storia con un’altra concorrente, Teresa Stinziani,conclusasi ormai da tempo. Il profilo basso mantenuto da Mario è continuato anche fuori dal GF: il muratore di Orvieto infatti, dopo qualche altra apparizione in tv, decise di non proseguire una carriera nel mondo dello spettacolo utilizzando i soldi della vittoria per concretizzare un sogno che aveva da tempo. Scopriamo quindi cosa ha fatto dopo quell’esperienza.

Mario Ferretti, qual è il suo lavoro oggi dopo il GF 8

Quando partecipò al GF 8, Mario aveva trent’anni ed era già padre di un bambino di cinque. Forse fu proprio l’essere già genitore a spingerlo a investire i soldi vinti in modo molto concreto. Oggi possiede un agriturismo a Montecchio, chiamato il Casale di Mario, a conduzione familiare. Questo nuovo percorso gli ha regalato tante soddisfazioni, raccogliendo il consenso di turisti e abitanti del luogo L’agriturismo è infatti molto apprezzato non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti della zona.

Ricorderete sicuramente anche la chioma folta del gieffino, ma oggi, a 43 anni, Ferretti porta un taglio di capelli molto corto, come potete vedere da questa foto degli ultimi tempi. Per il resto non è assolutamente cambiato nonostante i tanti anni trascorsi, complimenti!

