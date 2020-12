Miss Italia 2020, dove e quando andrà in onda: a condurre sarà proprio lui

Sarà un’edizione molto diversa quella di Miss Italia 2020: nessun appuntamento in tv ma in streaming e alla conduzione troveremo proprio lui.

Per un anno così anomalo come il 2020, anche una tradizione come quella di Miss Italia dovremo prepararci a viverla in maniera diversa: non ci sarà nessun evento in tv, come già reso noto da settimane dalla storica organizzatrice Patrizia Mirigliani e la proclamazione della vincitrice prevista per lunedì 14 dicembre verrà trasmessa in streaming. Sarà quindi sui canali social della manifestazione e non in televisione che potremo scoprire chi delle 23 ragazze in gara per aggiudicarsi l’agognata fascia di ‘più bella d’Italia’ poterà a casa il titolo. Altra novità sarà l’orario, non più la sera come eravamo abituati, ma di pomeriggio dalle 16 alle 17:30. Ma chi sarà il conduttore di questa edizione?

Miss Italia 2020, chi troveremo al timone dell’evento

Questa 81esima edizione della kermesse avrà lo steso conduttore dell’anno scorso, Alessandro Greco. Mancheranno poi la tradizionale sfilata in passerella delle miss in gara, i costumi da bagno e i famosi numeri di gara; resterà solo la fascia con il nome in evidenza della regione rappresentata da ogni singola miss. Le 23 finaliste avranno tutte tra i 18 e i 28 anni. Al posto delle sfilate ci saranno dei colloqui delle candidate con la giuria. A proposito di giuria, tra gli ospito ci sarà anche l’attore Paolo Conticini, reduce dal successo di Ballando con le stelle, e Manila Nazzaro, Miss Italia 1999. La nuova Miss Italia erediterà il titolo da Carolina Stramare, reginetta dello scorso anno. L’evento si terrà a Roma nello Spazio Rossellini del Polo Culturale multidisciplinare della Regione Lazio.

Fu proprio Alessandro Greco a riportare Miss Italia sulla Rai l’anno scorso, quando nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto quest’anno. Ad ogni modo, si tratta di un gradito ritorno dell’amatissimo Alessandro.

