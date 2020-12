Rita Rusic, sapete quanti anni ha? Ecco tutte le curiosità sulla famosa attrice, personaggio tv e produttrice cinematografica.

Sabato 12 dicembre va in onda a Verissimo un’intensissima intervista a Rita Rusic. Il famoso volto televisivo è ospite di Silvia Toffanin per ripercorrere la sua vita, la sua lunga e travagliata relazione con Vittorio Cecchi Gori da cui si è separata più di 20 anni fa. “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo” sono le sue parole. Rita Rusic è nata a Parenzo ed è una produttrice cinematografica, attrice e cantante: sapete quando è nata? Vi sveliamo tutto su lei.

Rita Rusic, sapete quanti anni ha? Non immaginereste mai

Rita Rusic è nata a Parenzo, nell’Istria croata, allora parte della Jugoslavia. Aveva solo 4 anni quando si trasferì in Italia in un campo di profughi: ci rimase per circa tre anni. Iniziò a studiare, si iscrisse presso l’Università degli Studi di Milano alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Nell’81 arrivò per lei la svolta: nell’81 venne notata da Adriano Celentano che la invitò a partecipare al film Asso. Da lì cominciò la sua carriera da attrice, cantante e produttrice cinematografica. Ma sapete quanti anni ha Rita Rusic? E’ nata nel 1960: il 16 maggio 2020 ha compiuto ben 60 anni! Non si direbbe: d’aspetto sembra molto più giovane della sua età!

Ricordate quando ha partecipato al GF VIP? Nella scorsa edizione, nel gennaio 2020, è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia come concorrente. Non è l’unico programma questo di Mediaset a cui ha preso parte: nel 2010 ha partecipato in qualità di giudice a Ballando con le Stelle, nel 2019 ha fatto parte della giuria di Miss Italia.