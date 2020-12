Sonia Lorenzini al GF Vip, il suo abito con le piume ha colpito tutti: sapete quanto costa? Il prezzo vi stupirà.

Un ingresso che ha letteralmente sconvolto la vite nella casa, quello di Sonia Lorenzini al GF Vip. L’ex protagonista di Uomini e Donne è una delle nuove concorrenti del reality show di Canale 5 e proprio nel corso della puntata di ieri sera ha varcato la porta rossa. E, in pochi minuti, ha litigato con Tommaso Zorzi, col quale aveva avuto un battibecco via social qualche mese fa. Un inizio super turbolento per Sonia che, per la sua prima puntata, ha scelto un abito decisamente notevole, completamente ricoperto di piume viola. Sapete quanto costa? Il prezzo vi stupirà!

Sonia Lorenzini al GF Vip, il suo abito di piume ha colpito tutti: ecco quanto costa

Sonia Lorenzini è una delle nuove concorrenti del GF Vip 5. La quinta edizione dello show di Canale 5, infatti, continuerà fino a febbraio 2021, pertanto c’era bisogno di rinforzi! E Sonia ha dimostrato di avere personalità da vendere: in pochissime ore, ha già litigato con Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti di questa edizione. Riusciranno a chiarirsi? Staremo a vedere! Nel frattempo, concentriamoci sull’abito scelto dall’ex tronista di Uomini e Donne per la sua prima puntata al GF Vip. Un abito corto completamente ricoperto di piume! Un modello che non abbiamo visto per la prima volta: in passato è stato indossato da tante donne amatissime, tra cui Chiara Ferragni. Si tratta di un capo dello scorso anno di TheAttico, brand di Gilda Ambrosio. Il prezzo vi stupirà: 2700 euro!

Insomma, un abito decisamente notevole quello scelto dalla new entry del Grande Fratello Vip! Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire i look che l’ex di Uomini e Donne sceglierà per le dirette. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show di Canale 5. È successo davvero di tutto!