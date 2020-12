Uomini e Donne, gravissimo lutto per l’ex dama Veronica Ursida: la dolorosissima perdita, cos’è accaduto nel dettaglio.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Veronica Ursida. Ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne, la bellissima romana ha facilmente conquistato l’interesse di tutto i ‘maschietti’ del Trono Over. E, d’altra parte, guardandola con attenzione e, soprattutto, ammirando le sue fotografie sui social, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Attivissima e seguitissima sul suo canale Instagram ufficiale, la simpaticissima Veronica non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo tanto amato ed affezionato pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso una diretta su Instagram, Veronica ha annunciato il gravissimo lutto da cui è stata colpita nei giorni scorsi. Una vera e propria dolorosissima perdita, da come si può chiaramente comprendere. Che tuttavia, come sottolineato dalla diretta interessata, le ha dato la forza di capire molto cose. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Veronica Ursida, gravissimo lutto per l’ex dama di Uomini e Donne: immenso dolore

Sempre solita ad interagire e a comunicare con i suoi numerosi sostenitori, pochissime ore fa, Veronica Ursida non ha affatto potuto fare a meno di raccontare loro cosa le è accaduto in questi ultimi giorni. E, soprattutto, spiegare il motivo della sua assenza dai social. Stando a quanto si apprende da questa ultima diretta Instagram, sembrerebbe che l’ex dama di Uomini e Donne sia stata colpita da un gravissimo lutto. E che, proprio per questo motivo, ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social, dato anche l’immenso dolore provocato da questa tragica perdita. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Chi è la persona che, purtroppo, è venuta a mancare? Non sappiamo moltissimi dettagli al riguardo, sia chiaro. Fatto sta che, come raccontato dalla diretta interessata, è venuta a mancare sua zia.L’8 Dicembre scorso, infatti, è avvenuto questo tragico evento. E nelle ore seguenti, poi, si sono svolte le esequie.

Un dolore davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, come dicevamo precedentemente, le ha fatto capire tantissime cose.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui